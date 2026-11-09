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Bắt trend 'Bến Thượng Hải' phiên bản Hưng Yên

| | Xã hội

Những chiếc du thuyền sang trọng neo đậu phía đối diện cảng cá Tân Sơn, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên đang tạo nên khung cảnh độc đáo, được ví như "Bến Thượng Hải", thu hút đông đảo du khách tìm đến chụp ảnh, check-in.

Nằm bên cửa biển Diêm Điền, cảng cá Tân Sơn (còn được gọi là bến Thụy Hải, thuộc địa bàn xã Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên), vốn gắn liền với nhịp sống mưu sinh của ngư dân vùng biển.

Những ngày gần đây, sự xuất hiện của những chiếc du thuyền sang trọng được đóng mới, đang neo đậu phía bờ đối diện đã biến không gian cảng cá bình dị thành điểm check-in độc đáo, thu hút đông đảo du khách.

Những chiếc du thuyền sang trọng neo đậu phía bên kia bờ cảng cá Tân Sơn.

Từ khu vực bến cảng, du khách có thể ngắm nhìn, chụp ảnh cùng những chiếc du thuyền sang trọng neo đậu phía xa.

Sự xuất hiện của những chiếc du thuyền đã biến khung cảnh cảng cá bình dị thành điểm check-in đầy ấn tượng. Khung cảnh ấy khiến nhiều người liên tưởng đến những bến du thuyền ở Hạ Long, Cát Bà hay thậm chí là Bến Thượng Hải.

Nhiều du khách tới cảng cá Tân Sơn check-in cùng du thuyền.

Sau khi những hình ảnh về địa điểm này được chia sẻ trên mạng xã hội, không ít người đã tìm đến để tận mắt ngắm nhìn những chiếc du thuyền và lưu lại khoảnh khắc tại đây.

Vào những thời điểm đông khách, nhiều người kiên nhẫn chờ đến lượt chụp ảnh, lựa chọn góc đứng phù hợp để có được những bức hình ưng ý.

Do du khách đổ về đông, nhiều người phải chờ hơn 30 phút mới có thể chọn được góc chụp ưng ý.

Chị Vũ Thị Ngọc (trú xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) cho biết đến địa điểm check-in tại cảng cá Tân Sơn qua những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Khi trực tiếp đến tham quan, chị khá bất ngờ và ấn tượng trước khung cảnh khác biệt nơi đây. "Tôi không ngờ ngay tại quê hương Hưng Yên lại có một địa điểm đẹp như thế. Do lượng người đến chụp ảnh khá đông, tôi phải chờ khoảng 30 phút mới có được vị trí phù hợp để lưu lại những bức hình ưng ý", chị Ngọc cho hay.

Khung cảnh những chiếc du thuyền neo đậu được nhiều người ví von nơi đây như "Bến Thượng Hải" phiên bản Việt. Ảnh: Đỗ Nhung.

Cũng bị thu hút bởi khung cảnh khác lạ, chị Đỗ Nhung rủ nhóm bạn đến cảng cá Tân Sơn để tham quan, chụp ảnh. Khi có mặt tại đây, chị không khỏi bất ngờ khi những con tàu vốn thường gắn với các điểm du lịch nổi tiếng như Hạ Long, Cát Bà lại xuất hiện tại vùng biển Thái Thụy.

Nhà máy đóng tàu nằm phía đối diện cảng cá Tân Sơn.

Điều đặc biệt là những chiếc du thuyền này không phải sản phẩm trưng bày phục vụ khách tham quan mà được đóng mới tại nhà máy đóng tàu nằm phía đối diện cảng cá Tân Sơn.

Sau khi hoàn thiện và hạ thủy, các tàu sẽ được đưa đến những vùng biển du lịch như Hạ Long, Cát Bà để bàn giao, khai thác.

Theo Minh Đức - Vũ Quỳnh

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