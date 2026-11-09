Công an đồng loạt bắt giữ 104 đối tượng liên quan đến số tiền giao dịch 14 tỷ đồng

Khởi tố 35 đối tượng trong chuyên án ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia

Ngày 8/11, Đại tá Trịnh Duy Anh, Trưởng phòng Cảnh điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đồng Nai cho biết: Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 35 đối tượng (là đồng phạm, nhóm mua ma túy trong chuyên án ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia) về hành vi "mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "che giấu tội phạm".

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 23 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính, lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy 37 đối tượng; bàn giao cho Công an xã Phước Hòa, thành phố Hồ Chí Minh 01 đối tượng để xử lý theo thẩm quyền và đang tiếp tục xác minh, xử lý 08 đối tượng.

Các đối tượng liên quan trong chuyên án ma túy tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Xe ô tô tang vật cơ quan Công an tạm giữ (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Bắt giữ 104 đối tượng, thu nhiều tang vật

Như tin đã đưa, ngày 27/10 Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá thành công Chuyên án ma túy.

Ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ 06 nhóm, tổng cộng 104 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ 18kg ma túy đá, 05 bánh heroin, 1,8 kg Ketamin, 1.800 viên hồng phiến; 01 khẩu súng, 05 viên đạn, 03 xe ô tô, 05 xe mô tô, 40 điện thoại di động; 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 450 triệu đồng.

Bước đầu, đối tượng Hoàng Trần Hiệp (Hiệp nhóc, Hiệp đen), SN 1991, thường trú xã Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk (đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma túy") cùng đồng phạm khai nhận, từ tháng 8/2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng đã giao dịch số lượng 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh Heroin, 1.800 viên Hồng phiến, tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy khoảng 14 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị, địa phương có liên quan điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.