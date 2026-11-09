Lệnh khám xét chỗ ở, bắt người vay vàng Đoàn Công Tình 31 tuổi

Công an Lâm Đồng ngày 9/11/2026 cho biết, ngày 08/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Công Tình (31 tuổi, trú tại xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, năm 2024, vợ chồng ông N.T.H, bà T.T.Th đã cầm cố vàng để lấy tiền cho Đoàn Công Tình vay, đồng thời giao giấy tờ cầm cố vàng cho Tình để trả tiền lãi. Tuy nhiên, Tình đã tự ý chuộc lại số vàng này rồi đem bán lấy tiền đầu tư tiền ảo trên mạng Internet và thua lỗ toàn bộ số tiền.

Phát hiện vụ việc, ông N.T.H và bà T.T.Th đã trình báo cơ quan Công an. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lực lượng tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ hành vi của Đoàn Công Tình.

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Công Tình đã thừa nhận hành vi của mình. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định số tiền Tình chiếm đoạt của vợ chồng ông N.T.H và bà T.T.Th là hơn 300 triệu đồng.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét tại nơi ở của Đoàn Công Tình - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Cũng trong ngày 08/11/2026, sau khi tống đạt các quyết định tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám xét nơi ở của Đoàn Công Tình để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thận trọng khi cho vay tiền, giao tài sản hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản cho người khác; không vì tin tưởng trong quan hệ quen biết mà bỏ qua việc lập giấy tờ, thỏa thuận rõ mục đích, phạm vi sử dụng và trách nhiệm hoàn trả.

Đối với tài sản cầm cố, người dân cần trực tiếp theo dõi việc thanh toán lãi, chuộc và nhận lại tài sản; không giao giấy tờ cầm cố cho người khác khi chưa có biện pháp kiểm soát phù hợp. Khi phát hiện dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.