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Ai là nạn nhân của cặp đôi Nguyễn Trọng Nghĩa - Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, liên hệ công an gấp

| | Xã hội

Chỉ mua đơn hàng 10.000 – 20.000 đồng nhưng lại dàn cảnh xáo trộn rồi khăng khăng ép các tiểu thương phải trả lại tiền thừa từ tờ 500.000 đồng chưa hề đưa, cặp đôi Nguyễn Trọng Nghĩa - Nguyễn Thị Ngọc Tuyết thực hiện trót lọt hàng loạt vụ lừa đảo ở TP.HCM.

Ngày 9/11, Công an xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1964, ngụ phường Tân Hòa) và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1976, ngụ phường An Hội Tây) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng trên không gian mạng, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phát hiện Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tiểu thương trên địa bàn.

Hai đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 8/11, công an đã mời cả 2 tới làm việc. Qua điều tra, công an xác định do không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài nên cả 2 đã bàn bạc với nhau.

Sau đó, cả 2 đi đến các tiệm bán hàng rau, củ quả… để mua những món hàng có giá từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng. Tiếp đó, các đối tượng dàn cảnh tình huống lộn xộn làm cho chủ hàng mất tập trung. Sau đó,Tuyết nói đã đưa số tiền 500.000 đồng và yêu cầu chủ hàng trả lại khoản tiền thừa. Tuy nhiên, trên thực tế, các đối tượng chưa đưa tiền cho chủ hàng.

Với thủ đoạn như trên, hai đối tượng đã liên tục gây ra nhiều vụ việc chiếm đoạt tiền của nhiều chủ hàng trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn và các địa bàn xung quanh.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết vui lòng liên hệ Công an xã Xuân Thới Sơn (địa chỉ số 62 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Sơn) hoặc liên hệ Đại úy Trần Thanh Quang (SĐT 0988.619.641) cán bộ Công an xã Xuân Thới Sơn để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Minh Tuệ

Đời sống & Pháp luật

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