Ra quyết định khởi tố Trần Thị Mai SN 1976

Ngày 05/11/2026, Công an phường Ba Đồn (Quảng Trị) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh, phá thành công chuyên án “0926B”, bắt giữ 04 đối tượng có liên quan về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 1975, trú tại TDP Long Hòa, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), giữ vai trò chủ cái; Trần Thị Mai (sinh năm 1976, trú tại TDP Quảng Thọ, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị), giữ vai trò thư ký; Trần Thị Hiền (sinh năm 1985, trú tại TDP Quảng Thuận, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) và Trần Thị Thủy (sinh năm 1965, trú tại TDP Phan Long, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị).

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Quảng Trị

Qua đấu tranh, xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc là 87.312.000 đồng.

Ngày 06/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định tạm giữ đối với 04 đối tượng nêu trên để phục vụ công tác điều tra. Đến ngày 07/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Đánh bạc, theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.