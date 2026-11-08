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Bắt chủ cái và 3 thư ký ghi lô đề ở Quảng Trị

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Bắt chủ cái và 3 thư ký ghi lô đề ở Quảng Trị

Công an phường Ba Đồn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề, bắt giữ 4 người và thu giữ hơn 87 triệu đồng.

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng trong đường dây lô đề vừa bị bắt ở Ba Đồn.

Trước đó, ngày 5/11, Công an phường Ba Đồn chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai đồng loạt các tổ công tác để triệt phá chuyên án 0926B. Lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Văn Đồng (SN 1975), Trần Thị Mai (SN 1976), Trần Thị Hiền (SN 1985) và Trần Thị Thuỷ (SN 1965).

Theo công an, Đồng giữ vai trò chủ cái, còn Mai, Hiền và Thuỷ làm thư ký ghi lô, đề. Lực lượng chức năng thu giữ 87.312.000 đồng tiền đánh bạc.

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định tạm giữ hình sự cả 4 người. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Theo Hoàng Nam

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