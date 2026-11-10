Dự báo thời tiết 10/11: Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 12°C, Trung Bộ mưa lớn

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 10/11/2026

Ngày 10/11, không khí lạnh mạnh bao trùm miền Bắc, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị duy trì hình thái thời tiết rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18°C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 12°C; TP Huế trời lạnh.

Ngoài ra, từ nay đến sáng 10/11, Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 200mm.

Từ nay đến ngày 11/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 150-300mm, có nơi trên 500mm. Phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk mưa to và dông, lượng mưa 90-180mm, cục bộ mưa rất to trên 300mm. Tỉnh Khánh Hòa mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày 10/11, miền Trung nguy cơ xảy ra mưa lũ, ngập lụt. (Ảnh minh hoạ)

Đêm 11/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm.

Từ ngày 12/11, mưa lớn ở Trung Bộ giảm dần.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bên cạnh đó, từ nay đến ngày 12/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có thể xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở TP Huế lên mức báo động (BĐ) 2 và trên BĐ2; trên các sông ở Nam Quảng Trị, TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; trên sông Gianh, Kiến Giang (Quảng Trị) và các sông ở Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk dao động trên dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 10/11/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 21-23°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, có nơi trên 24°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi cao có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, có nơi trên 23°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, trong đó, phía Nam (từ Hà Tĩnh đến TP Huế) mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, riêng TP Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18°C, phía Nam 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29°C, phía Nam 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ rào và dông vài nơi, trong đó, phía Đông có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.