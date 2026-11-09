Đêm nay và ngày mai là cao điểm rét nhất đợt không khí lạnh, nhiệt độ miền Bắc xuống bao nhiêu?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C. Đáng chú ý, tại đặc khu Bạch Long Vỹ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 10; đặc khu Cô Tô gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; đặc khu Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Dự báo chiều tối và đêm 9/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, trời rét. Từ đêm 9/11, TP Huế chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội, dự báo có mưa vài nơi, trời rét.

Biển động mạnh, sóng cao 6m

Trên biển, trong đêm 9/11 và ngày 10/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, đêm có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 4-6m.

Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m.

Trong khi đó, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m.

Miền Trung tiếp tục có mưa lớn đến đêm 11/11

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều tối 9/11 đến sáng 10/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông.

Từ chiều tối 9/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải khác.