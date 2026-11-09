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Công an rà soát, xác minh giao dịch chuyển khoản 6.000.000 đồng và 50.000.000 đồng của người dân

| | Sống

Công an xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ 2 người dân nhận lại tổng cộng 56.000.000 đồng sau khi chuyển khoản nhầm vào tài khoản người khác.

Trong bối cảnh các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, những sai sót khi chuyển khoản ngân hàng vẫn có thể xảy ra, gây lo lắng và tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại về tài sản. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ, Công an xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời hỗ trợ hai người dân nhận lại tổng số tiền 56.000.000 đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, anh Bùi Xuân Quốc (SN 1999, trú tại thôn Đầm Giỏ, xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng) được hỗ trợ nhận lại 50.000.000 đồng; bà Phan Thị Nga (SN 1985, trú tại xã Đông Cứu, tỉnh Bắc Ninh) nhận lại 6.000.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Thuận Hạnh đã khẩn trương xác minh, làm việc với những người liên quan, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an địa phương để hỗ trợ hoàn trả số tiền chuyển nhầm cho hai người dân.

Công an rà soát, xác minh giao dịch chuyển khoản từ 6.000.000 đồng đến 56.000.000 đồng của người dân - Ảnh 1.

Thư cảm ơn của người dân gửi Công an xã Thuận Hạnh.

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời, tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã, cả hai người dân đã gửi thư cảm ơn, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở.

Theo Công an xã Thuận Hạnh, việc hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm tuy không lớn về quy mô nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an ngay từ cơ sở.

Qua vụ việc, Công an xã Thuận Hạnh khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, tên người nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Trường hợp không may chuyển khoản nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

(Theo Công an tỉnh Lâm Đồng)


Lê Anh

Việt Nam hàng ngày

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