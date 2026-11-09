Cứ có tiền là mua vàng, coi chừng mắc 5 sai lầm này

Tuy nhiên, nếu toàn bộ tiền tiết kiệm đều nằm trong vàng, người sở hữu có thể gặp khó khăn khi cần chi tiêu, xoay xở tài chính hoặc thực hiện những kế hoạch lớn.

1. Dùng hết tiền tiết kiệm để mua vàng, không giữ khoản dự phòng

Đây là sai lầm dễ gặp ở những người có thói quen tích lũy vàng. Chẳng hạn, một người có 100 triệu đồng dành dụm sau nhiều năm làm việc và quyết định dùng toàn bộ số tiền để mua vàng. Nhìn vào tài sản, họ có thể cảm thấy yên tâm vì đã sở hữu một khoản tích lũy đáng kể.

Nhưng nếu ngay tháng sau phát sinh viện phí, xe hỏng hoặc một khoản chi gia đình ngoài dự kiến, họ sẽ cần tiền mặt để giải quyết. Lúc này, vàng có thể phải được mang đi bán dù người sở hữu chưa có ý định sử dụng khoản tài sản đó.

Vì vậy, trước khi dành tiền mua vàng, mỗi người nên tính riêng khoản dự phòng cho những nhu cầu thiết yếu và tình huống bất ngờ. Quỹ này cần đủ linh hoạt để có thể sử dụng khi cần, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào việc bán tài sản.

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2. Dồn toàn bộ tài sản vào một kênh tích lũy

Có người dành nhiều năm chỉ mua vàng mà không quan tâm đến tiền gửi ngân hàng hay những hình thức tích lũy khác. Thói quen này khiến tài sản phụ thuộc quá nhiều vào biến động của một thị trường.

Giả sử một người có 300 triệu đồng tài sản tích lũy và toàn bộ đều nằm trong vàng. Khi giá vàng biến động, giá trị khoản tài sản này cũng thay đổi theo. Trong khi đó, nếu có thêm tiền gửi hoặc những khoản tích lũy khác, người sở hữu sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi cần sử dụng tiền.

Không có một tỷ lệ phân bổ vàng cố định phù hợp với tất cả mọi người. Điều quan trọng là cân nhắc thu nhập, khoản nợ, nhu cầu chi tiêu, thời gian tích lũy và mức độ chấp nhận biến động của bản thân, thay vì đặt toàn bộ tài sản vào một lựa chọn duy nhất.

3. Dùng tiền sắp phải chi để mua vàng

Một số người có tiền học phí, tiền đóng bảo hiểm, tiền trả nợ hoặc khoản dành cho một kế hoạch gia đình nhưng vẫn quyết định mua vàng vì muốn tranh thủ tích lũy.

Vấn đề là những khoản tiền này đã có mục đích sử dụng và thời điểm cần đến tương đối rõ ràng. Nếu chuyển chúng thành vàng, người mua có thể phải bán ra đúng lúc giá không thuận lợi hoặc chịu phần chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Ví dụ, một gia đình có 20 triệu đồng cần thanh toán học phí vào tháng sau. Đây không phải khoản tiền nhàn rỗi để tùy ý chuyển sang một tài sản khác. Giữ riêng số tiền cần chi sẽ giúp gia đình tránh phải xoay xở vào phút cuối.

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4. Chỉ nhìn giá vàng, bỏ qua chênh lệch mua - bán

Một sai lầm khác là cho rằng cứ mua vàng rồi giữ lâu dài thì khi bán sẽ nhận được số tiền tương ứng với giá vàng trên thị trường. Thực tế, người mua cần quan tâm cả giá bán ra lẫn giá mua vào của cửa hàng.

Chẳng hạn, một người mua vàng nhẫn ở một mức giá nhất định, nhưng khi cần bán lại, cửa hàng áp dụng mức giá mua vào thấp hơn. Khoảng chênh lệch này ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền thực nhận. Nếu giao dịch nhiều lần, người sở hữu càng cần theo dõi kỹ để biết khoản tích lũy thực tế đang có giá trị bao nhiêu.

Ngoài ra, vàng trang sức có thể bao gồm tiền công chế tác, trong khi giá trị thu hồi khi bán lại không nhất thiết tính đầy đủ khoản chi phí này. Nếu mục tiêu chính là tích lũy, người mua nên tìm hiểu loại vàng, tuổi vàng, chênh lệch mua - bán và điều kiện thu đổi trước khi giao dịch.

5. Không theo dõi số vàng đã mua và tổng tài sản đang có

Mua vàng đều đặn trong nhiều năm nhưng không ghi lại từng lần giao dịch cũng là một thiếu sót. Người sở hữu có thể nhớ mình đã mua khoảng 5-7 chỉ, nhưng không chắc chính xác số lượng, loại vàng, thời điểm mua hoặc giá đã trả.

Khi đó, việc đánh giá tổng tài sản và chuẩn bị giao dịch cũng trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt với người mua ở nhiều cửa hàng, việc thiếu hóa đơn và thông tin sản phẩm có thể khiến quá trình kiểm tra, thu đổi mất thêm thời gian.

Cách đơn giản là lập một bảng theo dõi gồm ngày mua, cửa hàng, loại vàng, tuổi vàng, trọng lượng, số tiền đã trả và thông tin hóa đơn. Bên cạnh đó, nên định kỳ nhìn lại toàn bộ tài sản, tiền mặt, tiền gửi và các khoản nợ để biết vàng đang chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong bức tranh tài chính của mình.

Vàng là một phần của kế hoạch tích lũy, không nên là toàn bộ kế hoạch

Mua vàng để dành là một thói quen tích lũy quen thuộc, nhưng việc dành toàn bộ tiền tiết kiệm cho một loại tài sản có thể khiến người sở hữu thiếu linh hoạt khi cuộc sống phát sinh những nhu cầu khác.

Thay vì chỉ quan tâm mình đã mua được bao nhiêu chỉ vàng hay một cây vàng, mỗi người nên nhìn rộng hơn: mình còn bao nhiêu tiền dự phòng, có những khoản chi nào sắp đến hạn, đang có khoản nợ nào và tài sản hiện được phân bổ ra sao.

Một kế hoạch tài chính tốt không chỉ giúp tích lũy được tài sản mà còn phải đảm bảo người sở hữu có đủ khả năng xoay xở với những nhu cầu trong hiện tại.