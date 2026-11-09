Bắt nam shipper Nguyễn Hồng Sơn SN 2005
Lợi dụng nhiệm vụ giao hàng cho khách trên địa bàn, Nguyễn Hồng Sơn là nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Thận Phong, đã liên tục "bỏ túi" tài sản của công ty với tổng cộng 33 đơn hàng.
- 07-11-2026Thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Nhật Tuấn SN 2004 để điều tra về số tiền 1,4 tỷ đồng
- 07-11-2026Bắt tạm giam 1 nữ Phó Tổng Giám đốc công ty bất động sản
Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam với Nguyễn Hồng Sơn (SN 2005, trú khu phố 6/1, phường Phước Long, TP.Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.
Theo điều tra, Nguyễn Hồng Sơn là nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Thận Phong, chi nhánh đặt tại khu phố 5, phường Phước Bình, TP.Đồng Nai.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, cụ thể là giao hàng cho khách hàng trên địa bàn phường Phước Bình, Nguyễn Hồng Sơn đã lợi dụng vị trí công việc để chiếm đoạt tài sản của công ty với tổng cộng 33 đơn hàng.
Qua điều tra, Nguyễn Hồng Sơn thừa nhận hành vi phạm tội.
Đời sống & Pháp luật