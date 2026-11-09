Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt nam shipper Nguyễn Hồng Sơn SN 2005

| | Sống

Lợi dụng nhiệm vụ giao hàng cho khách trên địa bàn, Nguyễn Hồng Sơn là nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Thận Phong, đã liên tục "bỏ túi" tài sản của công ty với tổng cộng 33 đơn hàng.

Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam với Nguyễn Hồng Sơn (SN 2005,  trú khu phố 6/1, phường Phước Long, TP.Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Ảnh: CACC

Theo điều tra, Nguyễn Hồng Sơn là nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Thận Phong, chi nhánh đặt tại khu phố 5, phường Phước Bình, TP.Đồng Nai.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, cụ thể là giao hàng cho khách hàng trên địa bàn phường Phước Bình, Nguyễn Hồng Sơn đã lợi dụng vị trí công việc để chiếm đoạt tài sản của công ty với tổng cộng 33 đơn hàng.

Qua điều tra, Nguyễn Hồng Sơn thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an truy dòng tiền, phục hồi 84 mảnh giấy bị xé, bắt người môi giới bán đất Nguyễn Hảo Tân SN 1991

Theo Minh Tuệ

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa đầy 2 tháng tham gia đầu tư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đã đón tin vui từ trường đại học 18 năm tuổi

Chưa đầy 2 tháng tham gia đầu tư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đã đón tin vui từ trường đại học 18 năm tuổi Nổi bật

Tất cả người dân có VNeID chú ý thông báo mới từ công an

Tất cả người dân có VNeID chú ý thông báo mới từ công an Nổi bật

Cặp vợ chồng trúng số 192 tỷ đồng tuyên bố: Vẫn đi làm bình thường, tiếp tục mua vé số

Cặp vợ chồng trúng số 192 tỷ đồng tuyên bố: Vẫn đi làm bình thường, tiếp tục mua vé số

19:25 , 09/11/2026
Clip này có gì mà chuyên gia Việt lập tức lên tiếng cảnh báo: Cô giáo đừng chỉ xem là "trend" gây cười, trẻ học theo cả đấy!

Clip này có gì mà chuyên gia Việt lập tức lên tiếng cảnh báo: Cô giáo đừng chỉ xem là "trend" gây cười, trẻ học theo cả đấy!

19:10 , 09/11/2026
Lấy ra hơn 300 viên sỏi từ cơ thể, cô gái tuổi đôi mươi òa khóc: "Sau này được cho không em cũng không uống nó nữa"

Lấy ra hơn 300 viên sỏi từ cơ thể, cô gái tuổi đôi mươi òa khóc: "Sau này được cho không em cũng không uống nó nữa"

18:53 , 09/11/2026
U70 có lương hưu 15 triệu đồng/tháng, tôi “nhẫn tâm” từ chối con cái để đặt ra 5 nguyên tắc, nhiều người nghe xong phải gật gù

U70 có lương hưu 15 triệu đồng/tháng, tôi “nhẫn tâm” từ chối con cái để đặt ra 5 nguyên tắc, nhiều người nghe xong phải gật gù

18:32 , 09/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên