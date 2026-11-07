Bắt tạm giam 1 nữ Phó Tổng Giám đốc công ty bất động sản

Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 người liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án bất động sản không có thật. Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, về tăng cường đấu tranh, xử lý các doanh nghiệp núp bóng đầu tư dự án bất động sản để lừa đảo, gây bức xúc trong nhân dân.

Lập dự án bất động sản không có thật, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng

Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Võ Thị Kiều Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng Kinh doanh công ty. Cả hai bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Thị Kiều Trinh (áo đỏ) và Nguyễn Xuân Hiệp (áo trắng) (Ảnh: Công an Thành phố Đà Nẵng)

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, các đối tượng đã lập một dự án bất động sản không có thật, mang tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”.

Sau đó, các đối tượng tổ chức tư vấn, giới thiệu và chào bán đất tại dự án này cho nhiều khách hàng. Thông qua hoạt động giới thiệu, giao dịch bất động sản, các đối tượng bị cáo buộc đã thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Số tiền bị chiếm đoạt bước đầu được cơ quan chức năng xác định là hơn 430 tỷ đồng. Vụ việc tiếp tục cho thấy những rủi ro mà khách hàng có thể gặp phải khi tham gia giao dịch tại các dự án bất động sản chưa được xác minh rõ ràng về tính pháp lý và sự tồn tại thực tế.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án.

Công an Đà Nẵng đề nghị khách hàng từng mua đất tại dự án trình báo

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã phát đi thông báo đề nghị những khách hàng từng nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” nhưng chưa trình báo hoặc làm việc với cơ quan công an khẩn trương liên hệ để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Khách hàng có thể trực tiếp đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tại địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Người tiếp nhận thông tin là Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng, số điện thoại 0905567992.

Cơ quan công an đề nghị những người có liên quan chủ động cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình xác minh và điều tra vụ án. Theo Công an TP Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguồn: Công an Thành phố Đà Nẵng

Hân Ly