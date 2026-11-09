U70 có lương hưu 15 triệu đồng/tháng, tôi “nhẫn tâm” từ chối con cái để đặt ra 5 nguyên tắc, nhiều người nghe xong phải gật gù

Ở tuổi 68, ông Dương Minh (Trung Quốc) đã nghỉ hưu được một vài năm. Vợ ông từng qua đời vì xuất huyết não, để lại cho ông nỗi đau và khoảng thời gian dài sống trong cô đơn. Ông có hai người con, một trai và một gái, đều sống ở thành phố cách xa quê hương.

Lo lắng bố sống một mình, các con thường xuyên gọi điện, đề nghị đón ông lên ở cùng để tiện chăm nom và bầu bạn. Ông Minh cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm ấy, nhưng cuối cùng vẫn “nhẫn tâm” từ chối cả hai lời mời.

Thay vào đó, ông lựa chọn tiếp tục sống độc lập và xây dựng những nguyên tắc riêng cho cuộc sống sau nghỉ hưu.

1. Tự chủ tài chính, không phụ thuộc vào con cái

Ông Minh nói rõ với các con rằng mình muốn ở lại căn nhà riêng, không chuyển đến sống cùng gia đình nào.

Theo tính toán của ông, khoản lương hưu 4.000 NDT mỗi tháng đủ đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt thường ngày. Ngoài ra, sau khi vợ mất, ông còn có khoản tiền tiết kiệm 200.000 NDT. Ông dự định sử dụng số tiền này để trang trải cuộc sống và dành một phần làm khoản dự phòng cho những chi phí y tế có thể phát sinh trong tương lai.

Với nguồn tài chính hiện có, ông cho rằng bản thân chưa cần nhờ cậy con cái về mặt kinh tế.

2. Bán nhà rộng, chuyển sang căn hộ nhỏ hơn

Sau khi vợ qua đời, ông Minh vẫn sống trong căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích khoảng 120 m². Ông nhận thấy không gian này quá rộng đối với một người ở một mình, vì vậy quyết định bán nhà để chuyển đến nơi ở có diện tích phù hợp hơn.

Ông dự định tìm một căn hộ 1-2 phòng ngủ, tùy thuộc vào giá cả trên thị trường. Không gian mới cần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cá nhân, đồng thời vẫn đủ chỗ để các con có thể đến thăm và nghỉ lại.

Sau khi tìm hiểu, ông chọn được căn hộ một phòng ngủ rộng khoảng 50 m², có giá chưa đến 700.000 NDT. Việc bán căn nhà cũ và chuyển sang nơi ở nhỏ hơn giúp ông có thêm một khoản tiền đáng kể để gửi tiết kiệm.

3. Không lựa chọn viện dưỡng lão

Ông Minh cho biết mình vốn ít nói, không thích giao tiếp rộng và cũng không thoải mái khi ở giữa những người xa lạ. Vì vậy, ông chưa từng nghĩ đến việc chuyển vào viện dưỡng lão khi về già.

Ông cũng băn khoăn về sự khác biệt trong điều kiện cơ sở vật chất và chất lượng nhân viên giữa các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Bên cạnh đó, việc phải sinh hoạt theo sự quản lý của người khác không phù hợp với mong muốn của ông.

Ở tuổi 65, ông vẫn có thể tự chăm sóc bản thân và duy trì các hoạt động thường ngày. Do đó, ông muốn tiếp tục sống tại nhà riêng, tận hưởng không gian quen thuộc và sự tự do trong sinh hoạt.

4. Thuê người chăm sóc tại nhà khi sức khỏe suy giảm

Dù hiện tại vẫn tự lo được cho bản thân, ông Minh đã tính đến phương án thuê người hỗ trợ nếu sức khỏe không còn cho phép duy trì cuộc sống độc lập.

Với khoản lương hưu hơn 4.000 NDT mỗi tháng cùng số tiền tiết kiệm còn lại sau khi bán nhà, ông cho rằng mình có thể chủ động chi trả cho dịch vụ chăm sóc tại nhà.

Tuy nhiên, ông cũng nhận thức được những rủi ro có thể phát sinh khi thuê người lạ chăm sóc. Vì vậy, ông dự định nhờ con trai và con gái lắp camera trong nhà. Qua đó, các con có thể theo dõi tình hình sinh hoạt của bố, đồng thời quan sát việc thực hiện công việc của người chăm sóc từ xa.

5. Thu hẹp các mối quan hệ, dành thời gian cho bản thân

Sau những biến cố trong cuộc sống, ông Minh cho biết mình dần học được cách nhìn nhận mọi chuyện bình thản hơn. Ông không còn quá lo lắng về sự ra đi của bản thân, bởi sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên mà ai cũng phải trải qua.

Thay đổi trong suy nghĩ cũng khiến ông điều chỉnh các mối quan hệ xã hội. Ông chủ yếu giữ liên lạc với những người bạn thân thiết và hàng xóm gần nhà, những người thường xuyên qua lại, giúp đỡ lẫn nhau. Với các mối quan hệ xã giao ít gắn bó hoặc họ hàng xa không thường xuyên liên hệ, ông chủ động hạn chế tiếp xúc.

Khi có người lấy lý do quen biết để nhờ vả những việc vượt quá khả năng, ông cũng thẳng thắn từ chối.

Trong quan hệ với con cháu, ông không can thiệp quá sâu vào các quyết định và công việc riêng của thế hệ trẻ. Ông muốn các con tự sắp xếp cuộc sống, chủ động giải quyết những vấn đề của mình. Với những việc quan trọng, nếu không liên quan trực tiếp đến bản thân, ông chỉ cần được thông báo sau khi các con đã thống nhất và hoàn tất.

Thay vì dành thời gian lo lắng cho những chuyện ngoài tầm kiểm soát, ông tập trung chăm sóc bản thân. Ông trồng cây ở ban công, thỉnh thoảng cùng bạn bè leo núi và tận hưởng nhịp sống chậm rãi.

Với ông Minh, tuổi già sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn khi mỗi người biết hài lòng với những gì mình đang có, giữ sự độc lập trong khả năng của bản thân và dành thời gian cho những điều thực sự có ý nghĩa.

(Tổng hợp / Ảnh minh họa: Internet)