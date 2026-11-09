Suốt 10 năm không dám bật điều hòa vì sợ tốn điện, người phụ nữ tá hỏa khi biết sự thật

Nhân vật trong câu chuyện là Nicole Niceforo, cư dân quận Queens, thành phố New York (Mỹ). Trong suốt nhiều năm, cô luôn phải đau đầu vì hóa đơn tiền điện tăng cao dù đã cố gắng cắt giảm tối đa mức tiêu thụ.

Niceforo rửa bát bằng tay thay vì dùng máy, hạn chế tối đa thiết bị điện. Ngay cả những ngày hè oi nóng, cô cũng không dám bật điều hòa. "Tôi đã sợ phải bật điều hòa suốt 10 năm", Niceforo chia sẻ với kênh Fox 5 NY.

Nhưng điều khiến cô không ngờ là khoảng 10 năm qua, hóa đơn tiền điện đứng dưới tên mình lại ghi nhận lượng điện tiêu thụ của căn hộ ở phía trên.

Công tơ điện của 2 căn hộ bị đấu nhầm cho nhau. (Ảnh: Fox5).

Theo Fox 5 NY, dấu hiệu bất thường đã khiến Niceforo tìm cách yêu cầu kiểm tra công tơ từ khá sớm. Từ tháng 9/2016, Niceforo đã liên hệ với công ty điện lực Con Edison, yêu cầu cử nhân viên đến kiểm tra công tơ vì nghi ngờ có vấn đề. Thế nhưng, thay vì trực tiếp giải quyết, công ty lại hướng dẫn cô liên hệ với ban quản lý tòa nhà.

Cảm thấy không biết phải tìm đến ai để được hỗ trợ, Niceforo tiếp tục thanh toán những hóa đơn tiền điện bất thường trong nhiều năm.

Phải đến khi kiên trì yêu cầu kiểm tra lại sau hơn 9 năm, sự thật mới được phơi bày. Công tơ điện của căn hộ cô đã bị đấu nối nhầm với căn hộ ngay phía trên. Điều đó đồng nghĩa Niceforo đã phải trả tiền điện cho hàng xóm trong suốt khoảng 10 năm.

Phát hiện sự việc, người phụ nữ vừa tức giận vừa nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm được lời giải cho những hóa đơn đắt đỏ kéo dài nhiều năm.

Sau khi xác nhận sai sót, Con Edison thừa nhận lỗi bằng văn bản và hoàn trả cho Niceforo hơn 6.000 USD (hơn 153 triệu đồng), tương đương tiền điện Niceforo phải trả nhầm trong 6 năm gần nhất, trong khi tiền "trả hộ" trong 4 năm còn lại cùng phần lãi liên quan không được thanh toán.

Không chấp nhận cách giải quyết này, Niceforo tiếp tục gửi kiến nghị lên Sở Dịch vụ Công cộng bang New York, mong muốn được nhận lại toàn bộ số tiền đã thanh toán sai.

Dù vậy, cơ quan này từ chối yêu cầu buộc Con Edison hoàn trả thêm, với lý do quy định hiện hành chỉ cho phép điều chỉnh và hoàn tiền trong thời hạn 6 năm. Cơ quan chức năng cũng cho biết không có hồ sơ về một khiếu nại chính thức của Niceforo vào năm 2016.

Trong khi đó, Con Edison khẳng định công ty luôn phối hợp với khách hàng khi họ nghi ngờ mức tiêu thụ điện trên hóa đơn không phản ánh đúng thực tế, đồng thời giữ nguyên giới hạn hoàn tiền 6 năm.

Trường hợp của Niceforo không phải sự cố duy nhất liên quan đến việc đấu nối nhầm công tơ điện tại New York. Trước đó, một chủ nhà cũng từng phải trả thừa khoảng 11.000 USD trong vòng 7 năm vì công tơ bị nhầm với nhà hàng xóm.

Sự việc một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về sai sót trong việc tính toán hóa đơn điện, đặc biệt trong bối cảnh chi phí năng lượng ngày càng tăng cao.