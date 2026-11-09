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Bé gái 12 tuổi thủng dạ dày, bác sĩ cảnh báo sai lầm nhiều cha mẹ mắc phải

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Trường hợp của bé gái 12 tuổi là lời nhắc nhở rằng đau bụng ở trẻ em không phải lúc nào cũng là vấn đề đơn giản. Phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời giúp hạn chế biến chứng và bảo vệ sức khỏe của trẻ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, mới đây, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng quát đã phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng dạ dày – hành tá tràng thành công cho bé N.M.D. (12 tuổi, ngụ Vĩnh Long), kịp thời xử trí tình trạng thủng tạng rỗng gây viêm phúc mạc, giúp bệnh nhi vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Theo thông tin từ gia đình, trước khi nhập viện, bé D. đã có những biểu hiện đau bụng rải rác. Nghĩ rằng trẻ chỉ bị đau bụng thông thường, gia đình tự mua thuốc cho bé uống. Tuy nhiên, tình trạng đau không thuyên giảm, sau đó xuất hiện cơn đau vùng trên rốn, và lan ra khắp bụng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương thăm khám, chỉ định siêu âm bụng và chụp MSCT bụng kiểm tra.

Kết quả ghi nhận khí tự do trong ổ bụng – dấu hiệu gợi ý thủng tạng rỗng, một tình trạng ngoại khoa cần được đánh giá và xử trí khẩn cấp.

Trước diễn tiến lâm sàng và kết quả chẩn đoán hình ảnh, bệnh nhi được chẩn đoán nghi thủng tạng rỗng, theo dõi thủng dạ dày – hành tá tràng và nhanh chóng được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Bé gái 12 tuổi thủng dạ dày, bác sĩ cảnh báo sai lầm nhiều cha mẹ mắc phải - Ảnh 1.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long

Bệnh nhân được gây mê nội khí quản. Các bác sĩ tiến hành nội soi ổ bụng qua 3 vết mổ nhỏ, mỗi vết chỉ khoảng 0,5cm.

Qua thăm dò, ê-kíp phát hiện dưới gan có dịch đục, mặt trước tiền môn vị dạ dày có lỗ thủng đường kính 0.5cm, xì dịch tiêu hóa, douglas có dịch đục. Tiến hành bơm rửa dịch ổ bụng, khâu lỗ thủng tiền môn vị.

Nhờ được can thiệp kịp thời bằng phương pháp nội soi ít xâm lấn, sau phẫu thuật bệnh nhân hồi phục nhanh, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường, đồng thời sớm được xuất viện.

Theo BS.CKII. Lê Tòng Bá – Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, thủng dạ dày – hành tá tràng do viêm loét thường gặp ở người trưởng thành hơn so với trẻ em. Tuy nhiên, trẻ vẫn có thể mắc bệnh lý viêm loét đường tiêu hóa và gặp biến chứng nguy hiểm nếu tổn thương tiến triển mà không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Trường hợp trên là lời nhắc nhở rằng đau bụng ở trẻ em không phải lúc nào cũng là vấn đề đơn giản. Phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong xử trí các tình huống ngoại khoa cấp cứu, giúp hạn chế biến chứng và bảo vệ sức khỏe của trẻ.

Khi có biểu hiện đau bụng bất thường, phụ huynh cần chủ động đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị phù hợp, tránh bỏ lỡ thời điểm can thiệp cần thiết.

Bác sĩ Bá cũng khuyến cáo phụ huynh không tự ý mua thuốc giảm đau hoặc thuốc điều trị dạ dày cho trẻ khi chưa có chỉ định chuyên môn.

Một số thuốc giảm đau, đặc biệt là thuốc kháng viêm không steroid, có thể làm tăng nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa. Việc tự dùng thuốc cũng có thể khiến gia đình chủ quan, trì hoãn thời điểm đưa trẻ đi khám.

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Theo Minh Hoa

Người đưa tin

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