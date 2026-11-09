Công an thông báo sẽ điều tra những ai thường xuyên có giao dịch nhận và chuyển khoản như sau

Sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội kéo theo nhiều nguy cơ từ tình trạng mua bán, cho thuê và sử dụng SIM điện thoại không chính chủ. Các thuê bao này có thể bị những đối tượng xấu lợi dụng để che giấu danh tính, thực hiện hành vi lừa đảo, quấy rối hoặc vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn thông tin cá nhân.

Những thủ đoạn lợi dụng SIM điện thoại để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật

Theo cảnh báo của Công an xã Anh Dũng, các đối tượng có thể lợi dụng SIM “rác”, SIM không chính chủ bằng nhiều hình thức khác nhau.

Mua bán, cho thuê SIM và tài khoản nhận mã OTP trên mạng xã hội

Thông qua các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến, đối tượng tổ chức mua bán, trao đổi hoặc cho thuê SIM điện thoại, tài khoản thuê bao và dịch vụ nhận mã xác thực OTP.

Những giao dịch này diễn ra dưới nhiều hình thức, khiến việc xác định người thực sự sử dụng số điện thoại gặp khó khăn khi phát sinh vụ việc vi phạm pháp luật.

Dùng SIM “rác” lập tài khoản giả mạo để lừa đảo

Một thủ đoạn thường gặp là sử dụng nhiều SIM “rác” để đăng ký tài khoản mạng xã hội, tài khoản trực tuyến hoặc ứng dụng nhắn tin.

Sau khi tạo lập, các tài khoản này được dùng để phát tán thông tin sai sự thật, gửi quảng cáo trái phép hoặc giả danh cơ quan nhà nước, ngân hàng, tổ chức tín dụng. Mục đích là dụ dỗ người dân tiết lộ thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP hoặc chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng kiểm soát.

Sử dụng nhiều số điện thoại để đe dọa, quấy rối người khác

Các đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ trái pháp luật có thể sử dụng hàng loạt số điện thoại khác nhau để liên tục gọi điện, nhắn tin gây áp lực, đe dọa hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người vay và những người có liên quan.

Thậm chí, chúng còn sử dụng hình ảnh đã qua chỉnh sửa, thông tin cá nhân thu thập trái phép để đăng tải lên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống và uy tín của nạn nhân.

Thu thập dữ liệu cá nhân thông qua giao dịch SIM và OTP

Việc mua bán, cho thuê SIM hoặc tài khoản nhận mã OTP trên mạng còn tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân.

Khi tham gia các giao dịch này, người dân có thể bị yêu cầu cung cấp ảnh căn cước công dân, số điện thoại, thông tin tài khoản hoặc dữ liệu định danh khác. Những thông tin thu thập được có thể bị trao đổi, mua bán hoặc sử dụng trái phép để giả mạo danh tính, đăng ký dịch vụ và thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an khuyến cáo 4 nguyên tắc để phòng ngừa rủi ro

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân và góp phần ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng, Công an xã Anh Dũng khuyến cáo người dân thực hiện 4 nội dung sau:

Thứ nhất, không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn SIM trái quy định . Người dân không nên cho người khác sử dụng thuê bao đứng tên mình khi không kiểm soát được mục đích sử dụng. Đồng thời, không tham gia các hoạt động mua bán tài khoản thuê bao hoặc dịch vụ nhận mã OTP trái phép.

Thứ hai, bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng . Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc hình ảnh căn cước công dân cho người lạ, website và đường dẫn không rõ nguồn gốc.

Thứ ba, tránh xa các hội, nhóm mua bán SIM không rõ nguồn gốc . Người dân không tham gia những nhóm trên mạng xã hội chuyên mua bán SIM, cho thuê tài khoản hoặc cung cấp dịch vụ nhận mã xác thực nhằm thu lợi bất chính.

Thứ tư, xác minh kỹ các cuộc gọi và tin nhắn đáng ngờ . Khi nhận được liên hệ có dấu hiệu giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính, người dân cần bình tĩnh kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức. Không thực hiện yêu cầu chuyển tiền, cài đặt ứng dụng lạ hoặc truy cập đường link chưa được xác minh.

Phát hiện SIM mua bán trái phép, lừa đảo cần báo ngay Công an: Khi phát hiện hành vi mua bán SIM trái phép, sử dụng số điện thoại để lừa đảo, đe dọa, quấy rối hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần chủ động lưu giữ các bằng chứng liên quan như thông tin liên lạc, hình ảnh và tin nhắn.

Những tài liệu này cần được cung cấp kịp thời cho cơ quan Công an để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

(Nguồn: Theo Công an tỉnh Khánh Hòa)