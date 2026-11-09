Quốc hội bố trí 80.400 tỷ đồng cho cải cách tiền lương năm 2027

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 9/11, với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách Nhà nước năm 2027 là hơn 3,334 triệu tỷ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương thu hơn 1,775 triệu tỷ đồng, ngân sách địa phương thu hơn 1,558 triệu tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2027 là hơn 4,073 triệu tỷ đồng.

Trong đó, chi ngân sách Trung ương là hơn 2,364 triệu tỷ đồng, bao gồm 408.747 tỷ đồng bổ sung cân đối ngân sách địa phương và 311.363 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Chi ngân sách địa phương là hơn 1,709 triệu tỷ đồng, không bao gồm chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu, bổ sung cân đối.

Đáng chú ý, tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết, Quốc hội quyết nghị dự toán chi thường xuyên năm 2027 là hơn 2,06 triệu tỷ đồng, bao gồm cả chi cải cách tiền lương. Trong đó, chi thường xuyên của ngân sách Trung ương là 980.970 tỷ đồng, ngân sách địa phương là hơn 1,08 triệu tỷ đồng.

Riêng kinh phí bố trí cho cải cách tiền lương là 80.400 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết, mức bội chi ngân sách Nhà nước năm 2027 là 739.597 tỷ đồng (tương đương 4,5% GDP). Trong đó, bội chi ngân sách Trung ương là 588.818 tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương là 150.779 tỷ đồng.

Tổng mức vay của ngân sách Nhà nước năm 2027 là hơn 1,279 triệu tỷ đồng.

Nghị quyết cũng nêu rõ tỷ lệ phần trăm phân chia số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giữa ngân sách Trung ương và địa phương. Trong đó, với thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân theo Luật Ngân sách Nhà nước, Hà Nội và TPHCM được hưởng 25%, còn 75% ngân sách Trung ương hưởng.

TP Quảng Ninh, Đồng Nai được hưởng 65%, còn lại nộp về ngân sách Trung ương. Hải Phòng, Đà Nẵng hưởng 75%, còn 25% ngân sách Trung ương hưởng. Các tỉnh, thành phố còn lại hưởng 80% và 20% là của ngân sách Trung ương.

Với các địa phương có dự toán thu ngân sách địa phương cao hơn dự toán chi, phần chênh lệch phân bổ cho chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương, ưu tiên sử dụng cho các công trình trọng điểm.

Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương điều hành ngân sách Nhà nước năm 2026 chặt chẽ, chủ động, linh hoạt; phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước; quản lý chi tiết kiệm, hiệu quả.

Chính phủ bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương từ số tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2026 của các bộ, cơ quan Trung ương.

Mở rộng phạm vi sử dụng nguồn cải cách tiền lương

Liên quan đến việc thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế theo quy định.

Quốc hội yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định.

Trong đó, tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách tiền lương.

Các khoản thu này bao gồm: thu tiền thuê đất được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chỉ đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Đáng chú ý, Quốc hội quyết nghị mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế.

Quốc hội cũng cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách địa phương, để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Nghị quyết quy định kinh phí cải cách tiền lương ngân sách Trung ương giao cho các cơ quan, đơn vị hoặc bổ sung cho ngân sách địa phương cuối năm không sử dụng hết (bao gồm cả năm 2026), phải thực hiện hoàn trả nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương và không sử dụng cho mục đích khác.