TP Hồ Chí Minh đề xuất ưu tiên dự án Outlet từ 10.000 tỷ đồng

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UBND TP Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến công khai cho Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách ưu đãi riêng cho mô hình Outlet. Đây là khái niệm mới, pháp luật Việt Nam hiện chưa có quy định nào nói Outlet là gì, cần đạt tiêu chí gì và được phát triển theo điều kiện nào. Tuy nhiên, TP đánh giá đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với định hướng phát triển du lịch, kinh tế của Thành phố. Từ ngày 5/11 đến hết ngày 14/11/2026, các tổ chức và cá nhân có thể góp ý cho dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử www.hochiminhcity.gov.vn.

Dự thảo do Sở Công Thương chủ trì soạn thảo, căn cứ khoản 2 và khoản 3 Điều 20 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16. Điều luật này giao HĐND Thành phố quyền quy định cơ chế ưu đãi cho Outlet, cửa hàng miễn thuế, cửa hàng hoàn thuế giá trị gia tăng và các mô hình thương mại, dịch vụ tích hợp. UBND Thành phố dự kiến trình HĐND thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thường lệ tháng 12/2026.

Outlet chưa có tên trong luật

Theo Tờ trình, Thành phố hiện chưa có hệ thống Outlet quy mô lớn đủ sức hút như một điểm đến du lịch mua sắm. Chi tiêu mua sắm của du khách, nhất là khách quốc tế, được đánh giá vẫn còn nhiều dư địa khai thác.

Dự thảo định nghĩa Outlet theo hướng rộng hơn một cửa hàng bán hàng giảm giá. Hoạt động bán hàng Outlet là phần lõi, xung quanh là ẩm thực, giải trí, logistics, thương mại điện tử và kinh tế ban đêm. Dự thảo chia thành ba loại hình theo diện tích sàn bán lẻ: Làng Outlet từ 30.000 m², mô hình Outlet tích hợp từ 15.000 m², Trung tâm Outlet đô thị và ngoại vi từ 5.000 m².

Để được hưởng chính sách, dự án phải dành tối thiểu 60% diện tích sàn bán lẻ cho hàng Outlet và có từ 50 đến 100 nhãn hiệu độc lập, tùy loại hình. Dự án mới phải đạt ít nhất 70% số nhãn hiệu cam kết ngay khi khai trương và hoàn thành đủ trong 3 năm. Với một số chính sách hỗ trợ, nhà đầu tư còn phải cam kết nhãn hiệu Việt Nam chiếm từ 30% trở lên và bố trí “Không gian hàng Việt Nam – Quà tặng quốc gia”.

Ưu đãi cho dự án lớn, thủ tục rút ngắn

Nhóm chính sách ưu đãi đầu tư trong dự thảo gồm tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí, hỗ trợ lãi suất và hỗ trợ phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kết nối dùng chung. Ưu đãi được tính theo từng phạm vi, diện tích và hạng mục đáp ứng điều kiện. Hạng mục kinh doanh độc lập nằm trong dự án nhưng không thuộc diện Outlet sẽ không được hưởng, và các ưu đãi không được áp dụng chồng lên nhau trái quy định.

Dự án Outlet có vốn từ 10.000 tỷ đồng sẽ được xem xét đưa vào Danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược, theo Điều 36 Luật Phát triển đô thị. Ở cơ chế riêng, dự án đáp ứng điều kiện tại điểm a khoản 2 Điều 7 của Luật được xem xét rút ngắn 50% thời hạn giải quyết thủ tục hành chính. Thành phần hồ sơ, thẩm quyền và các bước thẩm định bắt buộc vẫn giữ nguyên.

Dự thảo bỏ hẳn thủ tục công nhận Trung tâm Outlet. Nhà đầu tư tự đánh giá mức đáp ứng tiêu chí và tự nguyện công bố thông tin, còn UBND Thành phố công khai danh sách các mô hình Outlet. Có tên trong danh sách không đồng nghĩa với việc mặc nhiên được ưu đãi: nhà đầu tư phải chứng minh và duy trì điều kiện, cơ quan nhà nước kiểm tra và xử lý theo hướng hậu kiểm. Tờ trình cho rằng cách làm này giúp hạn chế cơ chế “xin – cho”.

Nguồn vốn thực hiện chủ yếu đến từ doanh nghiệp theo hình thức xã hội hóa. Riêng hạ tầng kết nối nằm ngoài phạm vi dự án thuộc Danh mục ưu tiên sẽ được Thành phố bố trí từ kế hoạch đầu tư công trung hạn, tùy khả năng cân đối ngân sách hằng năm. UBND Thành phố cũng sẽ ban hành Danh mục vị trí phát triển Outlet theo từng nhóm khu vực, phù hợp với quy hoạch và hạ tầng.

Người mua được gì, thành phố phải lo gì

Với người tiêu dùng, Tờ trình nhấn mạnh việc mở rộng cơ hội tiếp cận hàng hóa và tăng cạnh tranh giữa các kênh phân phối. Dự thảo cũng yêu cầu hàng bán ở Outlet phải có nguồn gốc hợp pháp và tuân thủ quy định về chất lượng, ghi nhãn, sở hữu trí tuệ. Việc niêm yết giá bán, sử dụng giá tham chiếu và tổ chức khuyến mại phải theo đúng pháp luật về giá, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Giá tham chiếu là điểm người mua cần chú ý nhất. Mức giảm giá ở Outlet thường được tính so với một “giá gốc” niêm yết bên cạnh. Nếu không kiểm soát được mức giá gốc này, con số giảm 50% hay 70% có thể chỉ là con số "ảo".

Tờ trình cũng nêu các tác động cần lưu ý: Một khu Outlet hàng chục nghìn mét vuông sẽ kéo theo nhu cầu lớn về giao thông, bãi đỗ xe, điện, nước và xử lý rác thải. Các cửa hàng bán lẻ đang hoạt động cũng sẽ chịu áp lực cạnh tranh trực tiếp. Dự thảo xử lý những vấn đề này bằng nguyên tắc phát triển theo quy hoạch, phối hợp quản lý và tăng hậu kiểm.

Hiện dự thảo mới đặt ra các tiêu chí, còn Danh mục vị trí Outlet vẫn chưa được ban hành. Việc làng Outlet 30.000 m² đầu tiên sẽ đặt ở đâu và ai đứng ra đầu tư sẽ phụ thuộc vào kỳ họp HĐND tháng 12 và những góp ý gửi về trước ngày 14/11.