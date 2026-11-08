Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP Hồ Chí Minh sẵn sàng khởi công 5 tuyến metro cuối năm 2026

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

TP Hồ Chí Minh sẵn sàng khởi công 5 tuyến metro cuối năm 2026

Diện mạo của các đô thị lớn sẽ ngày càng khang trang hiện đại hơn nhờ những chủ trương nâng cấp, cải tạo các dự án và cả việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông.

TP Hồ Chí Minh đã sẵn sàng khởi công 5 tuyến metro vào cuối năm nay, gồm tuyến số 1 nối từ Suối Tiên đến khu vực thành phố mới Bình Dương, tuyến số 2 nối từ ga Tao Đàn đến Thủ Dầu Một, tuyến số 2 từ Tham Lương kéo dài tới khu đô thị Tây Bắc, tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến số 3 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu.

Dự kiến Metro kết nối Thủ Thiêm - Long Thành sẽ phê duyệt trong tháng 11, tuyến có quy mô vốn lớn nhất, với khoảng 134.000 tỷ đồng. Các tuyến còn lại cũng dự kiến phê duyệt muộn nhất trong tháng 12.

Mạng lưới metro trong tương lai không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn có vai trò kết nối các đô thị trong vùng. Đây là điều kiện để người dân lựa chọn sinh sống tại các khu vực xa trung tâm, nơi quỹ đất và không gian phát triển còn lớn.

Thành phố đang bước vào giai đoạn đầu tư mạnh mẽ nhất phát triển mạng lưới metro, hướng tới hoàn thành 255km vào năm 2030 và hơn 500km vào năm 2035.


Theo Ban Thời sự

VTV Online

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo mới từ Cơ quan Thuế: Ngay tháng sau, tất cả cá nhân có tên trong danh sách sau có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Thông báo mới từ Cơ quan Thuế: Ngay tháng sau, tất cả cá nhân có tên trong danh sách sau có thể bị tạm hoãn xuất cảnh Nổi bật

Cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ qua sông Hồng đang thành hình

Cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ qua sông Hồng đang thành hình Nổi bật

Ngay trong năm 2026: GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ vượt qua "Đất nước vạn đảo"

Ngay trong năm 2026: GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ vượt qua "Đất nước vạn đảo"

21:45 , 08/11/2026
Bắc Ninh chưa có chủ trương sắp xếp 99 xã, phường thành 34 đơn vị

Bắc Ninh chưa có chủ trương sắp xếp 99 xã, phường thành 34 đơn vị

21:19 , 08/11/2026
Ninh Bình điều tra vụ đấu giá đất nông thôn cao bất thường 1,5 tỷ đồng/m²

Ninh Bình điều tra vụ đấu giá đất nông thôn cao bất thường 1,5 tỷ đồng/m²

18:59 , 08/11/2026
Cách tính chi phí lập hồ sơ mời thầu gói xây lắp có hai loại công trình

Cách tính chi phí lập hồ sơ mời thầu gói xây lắp có hai loại công trình

17:30 , 08/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên