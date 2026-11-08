TP Hồ Chí Minh sẵn sàng khởi công 5 tuyến metro cuối năm 2026

TP Hồ Chí Minh đã sẵn sàng khởi công 5 tuyến metro vào cuối năm nay, gồm tuyến số 1 nối từ Suối Tiên đến khu vực thành phố mới Bình Dương, tuyến số 2 nối từ ga Tao Đàn đến Thủ Dầu Một, tuyến số 2 từ Tham Lương kéo dài tới khu đô thị Tây Bắc, tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến số 3 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu.

Dự kiến Metro kết nối Thủ Thiêm - Long Thành sẽ phê duyệt trong tháng 11, tuyến có quy mô vốn lớn nhất, với khoảng 134.000 tỷ đồng. Các tuyến còn lại cũng dự kiến phê duyệt muộn nhất trong tháng 12.

Mạng lưới metro trong tương lai không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn có vai trò kết nối các đô thị trong vùng. Đây là điều kiện để người dân lựa chọn sinh sống tại các khu vực xa trung tâm, nơi quỹ đất và không gian phát triển còn lớn.

Thành phố đang bước vào giai đoạn đầu tư mạnh mẽ nhất phát triển mạng lưới metro, hướng tới hoàn thành 255km vào năm 2030 và hơn 500km vào năm 2035.



