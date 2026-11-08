Bắc Ninh chưa có chủ trương sắp xếp 99 xã, phường thành 34 đơn vị

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin thành phố Bắc Ninh sẽ sắp xếp 99 xã phường thành 34 đơn vị hành chính. Sở Nội vụ thành phố Bắc Ninh cho biết nội dung này là không chính xác.

Tài liệu được chia sẻ dưới tên gọi Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành phố Bắc Ninh, ghi phát hành tháng 8/2026, trong đó đưa ra phương án sắp xếp, sáp nhập 99 xã, phường còn 34 đơn vị không phải do Sở Nội vụ xây dựng, tham mưu hoặc trình cấp có thẩm quyền.

Đại diện Sở Nội vụ cũng thông tin, đơn vị này đã nghiên cứu, tham mưu Đảng ủy UBND thành phố ban hành Tờ trình về việc thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tập trung rà soát, nghiên cứu các văn bản quy định, cơ chế, chính sách và những định hướng phát triển mới. Đây không phải là quyết định triển khai sáp nhập các xã, phường.

Người dân cần thận trọng, không căn cứ vào những tài liệu chưa được xác thực để đưa ra nhận định hoặc tiếp tục chia sẻ trên mạng xã hội. Khi tiếp nhận thông tin liên quan đến tổ chức đơn vị hành chính, cần kiểm tra nguồn phát hành, đồng thời theo dõi thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan báo chí chính thống.