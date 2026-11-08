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Tốc độ tàu đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn sau nâng cấp sẽ lên đến 160 km/h

| | Bất động sản

Tốc độ tàu đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn sau nâng cấp sẽ lên đến 160 km/h

Tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn) mới được đề xuất có tốc độ lên đến 160 km/h, dự án đang được Bộ Xây dựng thẩm định và có mục tiêu tăng năng lực vận tải, kết nối giao thương với Trung Quốc

Dự thảo Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối (đến và đi) từ Hà Nội vừa được Bộ Xây dựng hoàn thành việc lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, trong đó có UBND tỉnh Lạng Sơn. Hiện dự thảo quy hoạch đang được Bộ Xây dựng thẩm định, trong đó tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng được xây dựng với quy mô đường đôi, khổ ray tiêu chuẩn 1.435 mm.

Cụ thể, tại khu vực Hà Nội, điểm đầu tuyến được định tại ga Gia Lâm (khu vực dành cho tàu chở khách), tiếp đến ga tàu hàng được xác định tại ga Yên Thường. Từ hai ga đầu mối này, tuyến dự kiến đi theo hành lang đường sắt hiện hữu qua khu vực Ngô Gia Tự, Hà Huy Tập, Trần Phú đến phía nam ga Bắc Ninh với chiều dài khoảng 29 km.

Tốc độ tàu đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn sau nâng cấp sẽ lên đến 160 km/h- Ảnh 1.

Tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng đang hoạt động hiện nay.

Tại khu vực phường Võ Cường, tuyến sẽ chuyển hướng, tách khỏi hành lang đường sắt hiện tại và đi theo hành lang riêng về phía bắc, lần lượt qua các phường Vệ An, Thụ Ninh, Vạn An, Hòa Long trước khi vượt sông Cầu. Đây là hướng tuyến được nghiên cứu nhằm hình thành trục đường sắt mới, đáp ứng yêu cầu vận tải trong tương lai.

Về tiêu chuẩn kỹ thuật, tuyến được đề xuất xây dựng đường đôi, khổ ray 1.435 mm, tốc độ thiết kế 160 km/h. Riêng đoạn kết nối ga Gia Lâm - ga Yên Viên dài khoảng 6 km cũng được định hướng xây dựng đường đôi, khổ tiêu chuẩn, sử dụng hành lang riêng và đi cùng hành lang tuyến đường sắt đô thị số 1 Hà Nội. Phương án này được đánh giá, nhằm tăng khả năng kết nối giữa các tuyến, tạo thuận lợi cho hành khách.

Theo Bộ Xây dựng, dự án đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng có chiều dài khoảng 138 km, điểm đầu khu vực phía Bắc ga Yên Viên, điểm cuối tại cửa khẩu Đồng Đăng, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh và Lạng Sơn. Giai đoạn 1 dự kiến đầu tư khoảng 5,2 tỷ USD, tương đương hơn 137.000 tỷ đồng; nguồn vốn đề xuất chủ yếu từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. Tuyến dự kiến có 11 ga, phục vụ vận tải hỗn hợp hành khách và hàng hóa, trong đó có tàu liên vận quốc tế kết nối Trung Quốc và các tuyến Á - Âu.

Về lộ trình thực hiện, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được đặt mục tiêu, dự án triển khai xây dựng trước năm 2030, cơ bản hoàn thành vào năm 2035.

Theo Anh Trọng

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