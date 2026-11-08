Cần Thơ: Khốn khổ vì công trình mở rộng nút giao thi công 'bầy hầy'

Hơn 1 tháng nay, nút giao Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2 (TP. Cần Thơ) đang thành "điểm đen" về ùn tắc, bụi bặm, tai nạn ở khu vực trung tâm của Cần Thơ. Đây là 1 trong 5 nút giao thuộc Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm ở Cần Thơ, nút giao duy nhất tới nay đã có đầy đủ mặt bằng để thi công. Nút giao được khởi công tháng 4/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2026, nay lùi tới cuối tháng 11 mới xong.



Ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2 thi công dở dang, không dứt điểm gây ra cảnh ùn tắc, bụi bặm.

Ghi nhận ngày 7/11 cho thấy, công trường nút giao Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2 (nút giao số 4) bụi mù mịt. Cả 2 tuyến đường huyết mạch của vùng trung tâm Cần Thơ nên phương tiện qua lại rất lớn, đặc biệt giờ cao điểm.

Người dân sống quanh nút giao này cho biết, nút giao chủ yếu làm mới phần đường nhánh rẽ, còn tuyến chính chỉ đắp cao trên mặt đường cũ, không phải đào xới làm lại nền đường. Tuy nhiên, thay vì thi công theo hình thức 'cuốn chiếu' từng phần đường, đắp lớp đá cấp phối tới đâu thảm nhựa tới đó để người dân đi lại an toàn, hạn chế bụi bẩn, nhà thầu lại thảm đá cấp phối toàn bộ mặt đường cũ rồi để đó cho phương tiện đi lại. Phương án thi công không hợp lý khiến nút giao trở thành điểm ùn tắc, lớp đá cấp phối gây bụi mù mịt mỗi khi nắng lên, khi mưa xuống lại trơn trượt, không ít xe trượt ngã.

Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Cần Thơ (chủ đầu tư) cho biết, nút Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, dự kiến cuối tháng 11 này hoàn thành.

Công trường ngổn ngang, phương tiện lưu thông khó khăn bụi bặm tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2.

Tháng 10 vừa qua, chủ đầu tư mở rộng nút giao số 4 nhận được văn bản của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Cần Thơ về chồng lấn dự án xây dựng cầu vượt tại hai nút giao số 1, số 4. Sau đó, hai bên đã thống nhất giải pháp thi công để tránh lãng phí.

Theo đó, tại nút giao số 4, phần mặt đường 3 Tháng 2 trước mắt chỉ thi công một lớp bê tông nhựa, thay vì 2 lớp như thiết kế ban đầu. Lớp bê tông nhựa mặt đường còn lại sẽ thi công hoàn thiện khi làm cầu vượt. Phương án này dự kiến cắt giảm khoảng 4,3 tỷ đồng chi phí.

Hình ảnh xe cộ bị trượt ngã tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2 được người dân chia sẻ lên mạng xã hội để cảnh báo người đi đường.

Nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành

Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm ở Cần Thơ được phê duyệt tháng 11/2023, tổng mức đầu tư hơn 1.196 tỷ đồng. Do số vốn này chỉ đủ mở rộng 2 nút giao, nên tới nay mới nút giao số 1, 4 được khởi công xây dựng.



Chủ đầu tư cho biết, trong 15 nhiệm vụ của dự án, tới nay vẫn còn 8 nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Ngổn ngang công trường thi công ngã tư Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2 giữa trung tâm thành phố.

Trong đó, nút giao số 1 khởi công đầu tiên (tháng 3/2025), nhưng đến nay chưa thi công do vướng mặt bằng. Còn một hộ đề nghị bồi thường hết phần công trình còn lại, do không đảm bảo kết cấu sau phá dỡ.

Tại các nút giao còn lại, việc rà soát, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cũng chưa hoàn thành.

Chủ đầu tư kiến nghị UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo đơn vị liên quan xử lý các nhiệm vụ trên, hoàn thành giải phóng mặt bằng các nút giao trong tháng 11 này. "Ban QLDA cam kết tổ chức thi công ngay đối với phần mặt bằng được bàn giao ", chủ đầu tư cho hay.

Nút giao số 1 khởi công đầu tiên (tháng 3/2025) nhưng đến nay chưa thi công do vướng mặt bằng.