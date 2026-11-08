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Cần Thơ có thêm 01 khu đất thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171

| | Bất động sản

Khu đất có diện tích 199.065 m² tại ấp Thới Hòa A, xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ được chấp thuận thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171.

UBND TP Cần Thơ đã có Thông báo số 232/TB-UBND ngày 3/11/2026 chấp thuận cho tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện 01 dự án thí điểm nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Đó là khu đất có tổng diện tích khoảng 199.065 m² (trong đó có196.864 m² đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích) tại ấp Thới Hòa A, xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Tại vị trí này, Công ty TNHH Đầu tư Ngân Phú đề xuất dự án khu nhà ở thương mại Thạnh Hưng, thời gian thực hiện dự án 60 tháng. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.500 tỷ đồng.

Cần Thơ có thêm 01 khu đất thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171 - Ảnh 1.

Vị trí dự kiến thực hiện dự án khu nhà ở thương mại Thạnh Hưng, do Công ty TNHH Đầu tư Ngân Phú làm chủ đầu tư. Ảnh: Báo Cần Thơ

Khu đất trên đã được thông qua tại Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 22/10/2026 của HĐND TP Cần Thơ về việc thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP Cần Thơ theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội (đợt 5).

Trước đó, HĐND TP Cần Thơ đã có 4 đợt thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15.

Đợt 1 được thông qua vào tháng 11/2025 có 8 dự án với tổng diện tích khoảng 324.408,60 m2. Đó là các dự án: Chung cư Tây Đô EMERALD do Công ty TNHH Đầu tư Tây Đô Emerald đề xuất; Dự án nhà ở Thương mại FUNDGO TOWER do Công ty CP Trustpay đề xuất; Tổ hợp Thương mại căn hộ - Tumys Homes Cái Răng do Công ty TNHH Thương mại Tùng Mỹ đề xuất; Chung cư căn hộ cao cấp MEKOVI Cần Thơ do CTCP Tập đoàn Đầu tư Me Kong đề xuất; Khu đô thị Dinh An do Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Dinh An đề xuất; Khu nhà ở Thiên Quân Tây Đô do Công ty TNHH Thiên Quân Tây Đô; Khu dân cư Quốc Việt Ô Môn do Công ty CP ô tô Quốc Việt Cần Thơ; dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Bình An do Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Nam Hà Nội đề xuất.

Đợt 2 được thông qua vào tháng 12/2025 có 04 khu đất, tổng diện tích khoảng 112.523,58 m². Đó là Chung cư New Center Point Cần Thơ do Công ty CP đầu tư New Point Cần Thơ đề xuất; Chung cư An Phú Hưng do Công ty TNHH Phát triển đô thị An Phú Hưng đề xuất; dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại do Công ty TNHH Thương mại - Dịchvụ- Sản xuất Thuận Phát Cần Thơ đề xuất và Khu dân cư Sao Mai Thạnh An do Tập đoàn Sao Mai đề xuất.

Đợt 3 được thông qua vào tháng 2/2026 có 07 khu đất với tổng diện tích khoảng 113.092,50 m2. Đó là Dự án xây dựng Khu nhà ở cán bộ Học viện chính trị Khu vực IV do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư 136 đề xuất; Dự án nhà ở thương mại Mekong Ecopark do Công ty TNHH Mekong Ecopark đề xuất; Khu căn hộ Hưng Phú HOLDING do Công ty TNHH Ẩm thực Nhà hàng Tây Đô đề xuất; Tổ hợp Trung tâm thương mại - Căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân Center do Công ty CP Thiên Quân Center đề xuất; Khu dân cư Thạnh Mỹ do Công ty TNHH một thành viên xây dựng Kim Ngọc đề xuất; Khu dân cư Yên Thượng do Công ty TNHH Bất động sản Yên Thượng đề xuất; Dự án Khu nhà ở An Gia do Công ty TNHH đầu tư xây dựng nhà ở An Gia đề xuất.

Đợt 4 được thông qua tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 11/9/2026 với 2 khu đất tổng diện tích 21.556 m². Trong đó, dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư Thương mại Đường tỉnh 925B, do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại dịch vụ Hồng Dân đề xuất, tại Đường tỉnh 925B, xã Đông Phước. Tổng diện tích 15.322 m²; trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích 12.042,1 m². Thời gian thực hiện dự án 36 tháng, tổng mức đầu tư dự kiến 60 tỷ đồng.

Dự án còn lại là Khu chung cư Vạn Phát Riverside Cồn Khương, do Công ty CP Xây dựng và Thương mại Vạn Phát đề xuất, tại thửa đất số 39, tờ bản đồ số 12, khu vực Cồn Khương, phường Cái Khế. Dự án thực hiện trên diện tích 6.234 m², theo hình thức tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng đất; thời gian thực hiện 60 tháng, tổng mức đầu tư dự kiến 1.500 tỷ đồng.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

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