Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ninh Bình điều tra vụ đấu giá đất nông thôn cao bất thường 1,5 tỷ đồng/m²

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ninh Bình điều tra vụ đấu giá đất nông thôn cao bất thường 1,5 tỷ đồng/m²

Lãnh đạo xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình lên tiếng về phiên đấu giá vừa qua, một số lô đất nông thôn được trả giá cao bất thường từ gần 1 tỷ đến gần 1,5 tỷ đồng/m².

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Trương Tuấn Lực, Chủ tịch UBND xã Lý Nhân, cho biết, qua nắm bắt thông tin ban đầu, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc người tham gia đấu giá nhầm lẫn cách tính bước giá theo m² với cách tính theo cả lô đất.

Theo quy định, người tham gia phải trả giá theo m² nhưng có người lại trả giá theo lô đất. Tuy nhiên, đây mới là phản ánh ban đầu từ người tham gia đấu giá. Vì thế, UBND xã đã giao các phòng chức năng phối hợp với đơn vị tổ chức đấu giá và công an để kiểm tra, làm rõ có việc đẩy giá lên hay làm rối loạn việc đấu giá của xã hay không ”, ông Lực thông tin.

Chủ tịch UBND xã Lý Nhân cho biết thêm khu vực tổ chức đấu giá là đất ở nông thôn, giá thị trường cao nhất cũng chỉ khoảng 17-20 triệu đồng/m². Chính quyền địa phương sẽ kiểm tra, xác minh cụ thể diễn biến phiên đấu giá, làm rõ nguyên nhân xuất hiện các mức trả giá bất thường, đồng thời ngăn ngừa tình trạng lợi dụng đấu giá để đầu cơ, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.

Trong trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính thì sẽ không trả lại tiền đặt cọc, cấm đấu giá trên địa bàn, thậm chí xử lý theo quy định của pháp luật ”, ông Lực nói.

Khu vực đấu giá đất tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: công ty đấu giá Phúc Hưng)

Trước đó, ngày 7/11, tại Hội trường Đảng ủy xã Hợp Lý (cũ), thôn Thượng Châu, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình diễn ra phiên đấu giá 68 lô đất có diện tích từ 110 m² đến gần 200 m², tổng diện tích khu đất là 8.798,5 m².

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp qua các vòng cho đến khi không còn người tham gia yêu cầu trả giá tiếp. Người có mức trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Mức tăng giá ở vòng đầu là 3 triệu đồng/m², vòng hai là 1 triệu đồng/m². Bước giá hợp lệ tối thiểu bằng giá khởi điểm được phê duyệt cộng với mức tăng tương ứng của từng vòng.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước từ 249 triệu đồng đến 576 triệu đồng cho mỗi hồ sơ.

Tuy nhiên, tại phiên đấu giá, một số lô đất bất ngờ được trả giá lên tới 1 tỷ đồng đến 1,468 tỷ đồng/m², cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm.

Đáng chú ý, lô LK01-1 có diện tích 182 m², giá khởi điểm 9,625 triệu đồng/m², tương ứng tổng giá trị hơn 1,751 tỷ đồng. Thế nhưng, mức giá được một người tham gia đưa ra lên tới 1,468 tỷ đồng/m², đẩy tổng giá trị lô đất lên hơn 267 tỷ đồng. Một lô đất khác được đấu giá trả đến 850 triệu đồng /m².

Theo nguyên tắc đấu giá, nếu không có ai trả giá cao hơn thì người đó trúng đấu giá. Tuy nhiên, dư luận hoài nghi về sự bất thường này vì mức giá được trả quá cao so với giá trị thật.

Theo Phạm Duy/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo mới từ Cơ quan Thuế: Ngay tháng sau, tất cả cá nhân có tên trong danh sách sau có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Thông báo mới từ Cơ quan Thuế: Ngay tháng sau, tất cả cá nhân có tên trong danh sách sau có thể bị tạm hoãn xuất cảnh Nổi bật

Cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ qua sông Hồng đang thành hình

Cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội với Phú Thọ qua sông Hồng đang thành hình Nổi bật

Cách tính chi phí lập hồ sơ mời thầu gói xây lắp có hai loại công trình

Cách tính chi phí lập hồ sơ mời thầu gói xây lắp có hai loại công trình

17:30 , 08/11/2026
Lào Cai thu hơn 45.000 tỷ đồng từ du lịch trong 10 tháng đầu năm 2026

Lào Cai thu hơn 45.000 tỷ đồng từ du lịch trong 10 tháng đầu năm 2026

16:48 , 08/11/2026
Vũng Tàu chi 19 tỷ đồng chỉnh trang, cải tạo khu vực Bãi Sau

Vũng Tàu chi 19 tỷ đồng chỉnh trang, cải tạo khu vực Bãi Sau

16:09 , 08/11/2026
Trường hợp nào lao động hợp đồng được phụ cấp công vụ?

Trường hợp nào lao động hợp đồng được phụ cấp công vụ?

15:30 , 08/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên