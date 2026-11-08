'Choáng' với mức trả giá đất gần 1,5 tỷ đồng/m² ở Ninh Bình

Chiều 8/11, trao đổi với phóng viên, ông Trương Tuấn Lực, Chủ tịch UBND xã Lý Nhân (tỉnh Ninh Bình), xác nhận trên địa bàn vừa diễn ra phiên đấu giá quyền sử dụng 70 lô đất ở nông thôn với 73 cá nhân, tổ chức tham gia. Đáng chú ý, tại phiên đấu giá ngày 7/11, một số lô đất xuất hiện mức trả giá bất thường, dao động từ khoảng 1 tỷ đồng đến gần 1,5 tỷ đồng/m².

Có lô đất được trả giá lên tới gần 1,5 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình.

Theo thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Hưng, Chi nhánh Ninh Bình, phiên đấu giá được tổ chức tại Hội trường Đảng ủy xã Hợp Lý (cũ), thuộc thôn Thượng Châu, xã Lý Nhân. Tài sản đưa ra đấu giá gồm 70 thửa đất thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (cũ), nay thuộc xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình. Các thửa đất có diện tích từ 110m² đến gần 200m², tổng diện tích khu đất là 8.798,5m².

Hình thức đấu giá được áp dụng là bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, qua các vòng cho đến khi không còn người tham gia yêu cầu trả giá tiếp. Người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất. Theo phương án đấu giá, bước giá ở vòng thứ nhất là 3 triệu đồng/m², vòng thứ hai là 1 triệu đồng/m². Mức trả giá hợp lệ phải cao hơn giá khởi điểm theo bước giá được quy định tương ứng tại từng vòng.

Tuy nhiên, diễn biến phiên đấu giá ngày 7/11 khiến nhiều người bất ngờ khi một số thửa đất được trả giá lên tới hàng tỷ đồng mỗi mét vuông.

Hình ảnh khu đất đấu giá (ảnh: Ảnh: Công ty Phúc Hưng)

Đáng chú ý, thửa đất ký hiệu LK01-1, diện tích 182m², có giá khởi điểm 9,625 triệu đồng/m², tương ứng tổng giá trị khởi điểm hơn 1,75 tỷ đồng. Thế nhưng, mức giá được người tham gia trả lên tới 1,468 tỷ đồng/m². Nếu tính theo mức giá này, tổng giá trị thửa đất sẽ vượt 267 tỷ đồng.

Trao đổi về nguyên nhân xuất hiện mức trả giá bất thường, ông Trương Tuấn Lực cho biết, qua nắm bắt thông tin ban đầu, có ý kiến cho rằng người tham gia đấu giá nhầm lẫn giữa cách tính bước giá theo mét vuông và theo toàn bộ thửa đất.

“Quy định đấu giá là trả giá theo mét vuông, tuy nhiên người tham gia có thể đã trả giá theo lô đất. Đây mới là phản ánh ban đầu từ người tham gia đấu giá. UBND xã đã giao Phòng Kinh tế phối hợp với đơn vị tổ chức đấu giá và lực lượng công an kiểm tra, làm rõ”, ông Lực thông tin.

Sơ đồ các lô đất.

Liên quan nghi vấn có hay không việc cố ý trả giá cao bất thường nhằm tạo mặt bằng giá hoặc thổi giá đất, Chủ tịch UBND xã Lý Nhân cho rằng, đây là khu vực đất ở nông thôn, mặt bằng giá thực tế khó có thể đạt mức hàng trăm triệu, chứ chưa nói đến hàng tỷ đồng mỗi mét vuông. Theo ông Lực, giá đất tại khu vực này cao nhất cũng chỉ khoảng 17-20 triệu đồng/m².

Lãnh đạo UBND xã cho biết sẽ kiểm tra, xác minh cụ thể để làm rõ bản chất sự việc, đồng thời xem xét các vấn đề liên quan nhằm hạn chế nguy cơ đầu cơ, gây nhiễu loạn thông tin thị trường bất động sản tại địa phương.