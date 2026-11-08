Biển mây đẹp mê hoặc ở biển Nha Trang

Với những người yêu thích du lịch trải nghiệm﻿, săn mây không đơn thuần là hành trình tìm kiếm một bức ảnh đẹp mà còn là dịp tạm rời xa nhịp sống thường ngày, hòa mình vào thiên nhiên. Anh Minh Tuấn (TP.HCM) chia sẻ: “Khi dậy từ sáng sớm để lên núi ngắm bình minh, tôi mới thấy Nha Trang còn có những góc nhìn rất khác. Cảm giác đứng giữa không gian rộng lớn, nhìn mây trôi ngay trước mắt thực sự rất thú vị”. Ảnh: Gin Patin.