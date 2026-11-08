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Phường Vĩnh Tuy khởi công 2 tuyến đường kết nối giao thông

| | Bất động sản

Sáng 7-11, UBND phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) tổ chức lễ khởi công 2 công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn, với tổng mức đầu tư gần 243 tỷ đồng. Đây là những dự án quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, cải thiện cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

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Lãnh đạo phường Vĩnh Tuy cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công 2 dự án giao thông. Ảnh: PV

Hai công trình được khởi công gồm: Dự án xây dựng đường nối ngõ 61 Lạc Trung với phố Mạc Thị Bưởi và phố Minh Khai; Dự án xây dựng đường nối ngõ 61 Lạc Trung với ngõ 423 Minh Khai.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Vĩnh Tuy, dự án xây dựng đường nối ngõ 61 Lạc Trung với phố Mạc Thị Bưởi và phố Minh Khai có tổng mức đầu tư 185 tỷ 349 triệu đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 164 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 11,5 tỷ đồng.

Dự án có chiều dài tuyến đường khoảng 435m, diện tích đất thu hồi dự kiến hơn 5.700m². Tuyến đường được thiết kế với chiều rộng nền đường 13,5m, mặt đường bê tông nhựa rộng 7,5m, vỉa hè hai bên rộng 6m. Cùng với đó là hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cấp nước sạch, cây xanh và các hạng mục tổ chức giao thông đồng bộ.

Đến nay, UBND phường đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 1 tổ chức và 9 hộ gia đình; đồng thời tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

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Ông Nguyễn Hoài Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Vĩnh Tuy, báo cáo quy mô và tiến độ triển khai 2 công trình giao thông tại lễ khởi công sáng 7-11. Ảnh: PV

Đối với dự án xây dựng đường nối ngõ 61 Lạc Trung với ngõ 423 Minh Khai, tổng mức đầu tư là 57 tỷ 528 triệu đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 52,3 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 1 tỷ đồng.

Công trình có chiều dài khoảng 36,41m, nền đường rộng 13,5m, mặt đường rộng 7,5m, được đầu tư đồng bộ hệ thống vỉa hè, thoát nước, cây xanh và chiếu sáng.

Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã đạt kết quả tích cực khi toàn bộ 14/14 hộ dân liên quan hoàn thành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai thi công, sớm đưa công trình vào phục vụ nhân dân.

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Ông Lê Hoàng Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Hoàng Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy nhấn mạnh, việc triển khai hai dự án không chỉ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông mà còn tạo động lực chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân.

Lãnh đạo UBND phường ghi nhận sự nỗ lực của các phòng, ban chuyên môn, Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan, đặc biệt là sự đồng thuận, phối hợp của các hộ gia đình, tổ chức có đất thu hồi trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, lãnh đạo phường yêu cầu Ban Quản lý dự án, các đơn vị thi công và tư vấn giám sát tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Đồng thời, các phòng, ban chuyên môn tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại, bảo đảm triển khai dự án liên tục, đồng bộ.

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Các đồng chí lãnh đạo phường Vĩnh Tuy kiểm tra thực tế khu vực giải phóng mặt bằng tại ngõ 61 Lạc Trung. Ảnh: PV

Phường Vĩnh Tuy phấn đấu sớm hoàn thành công trình đường nối ngõ 61 Lạc Trung với ngõ 423 Minh Khai để đưa vào sử dụng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án đường nối ngõ 61 Lạc Trung với phố Mạc Thị Bưởi và phố Minh Khai, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Việc khởi công hai công trình tiếp tục khẳng định quyết tâm của chính quyền phường Vĩnh Tuy trong đầu tư phát triển hạ tầng, từng bước hình thành mạng lưới giao thông kết nối đồng bộ, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Theo Việt Thắng

Hà Nội Mới

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