Toàn cảnh công trường Trung tâm hành chính TP.HCM sau hơn 6 tháng khởi công
Theo Lương Ý/VTC News |
08-11-2026 - 15:15 PM |
Bất động sản
Sau hơn 6 tháng khởi công, khu đất 46,7 ha tại Thủ Thiêm trở thành đại công trường với nhiều mũi thi công Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới TP.HCM.
Theo Lương Ý/VTC News
VTC News
Theo VTC News
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://vtcnews.vn/toan-canh-cong-truong-trung-tam-hanh-chinh-tp-hcm-sau-hon-6-thang-khoi-cong-ar1049971.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM