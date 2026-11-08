Cách tính chi phí lập hồ sơ mời thầu gói xây lắp có hai loại công trình

Do gói thầu gồm hai loại công trình là giao thông và hạ tầng kỹ thuật, nên đối chiếu Mục 3 và Mục 5 tại Bảng 2.19 (Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng) Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD, Sở Xây dựng đã thẩm định bằng cách tra cứu tương ứng giá trị của từng loại công trình để xác định định mức tỷ lệ.

Tuy nhiên, khi quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, Sở Tài chính xác định định mức tỷ lệ dựa trên giá trị xây lắp tổng là 34 tỷ đồng. Sau đó dùng tỷ lệ này nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) tương ứng cho từng loại công trình, cụ thể:

Sử dụng giá trị xây lắp: 34 tỷ đồng (gồm phần giao thông 21 tỷ đồng + phần hạ tầng kỹ thuật 12 tỷ đồng), xác định định mức tỷ lệ:

Phần giao thông: 0,1958%, sau đó nhân với giá trị xây lắp của phần giao thông 21 tỷ đồng;

Phần hạ tầng kỹ thuật: 0,2517%, sau đó nhân với giá trị xây lắp của phần hạ tầng kỹ thuật 12 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Duy Hiếu (TPHCM) hỏi, việc xác định này đã phù hợp chưa? Vì theo hướng dẫn trên không có quy định cho trường hợp chi phí xây dựng gồm hai loại công trình thì thực hiện theo cách tính của Sở Tài chính.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Mục VI Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại Bảng số 2.19 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng.

Căn cứ vào gói thầu thi công xây dựng thuộc loại công trình, định mức tỷ lệ phần trăm (%) được xác định theo loại công trình quy định tại Bảng 2.19 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD.