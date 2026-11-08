Ngay trong năm 2026: GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ vượt qua "Đất nước vạn đảo"

Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 10/2026, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) danh nghĩa bình quân đầu người của Việt Nam năm 2026 đạt 5.259 USD, tương ứng tăng 8,9% so với mức 4.829 USD của năm ngoái. Nếu như đạt mức dự báo này, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ gần gấp đôi so với một thập kỷ trước.

Như vậy, Việt Nam sẽ vượt Indonesia (quốc gia Đông Nam Á được mệnh danh là "Đất nước vạn đảo"), nền kinh tế được dự báo đạt GDP bình quân đầu người 5.153 USD, để vươn lên vị trí thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á, ngay sau Thái Lan.

Đáng chú ý, theo Nikkei Asia, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ít nhất 10% trong năm 2026.

Bà Mai Fujita, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu các nền kinh tế đang phát triển (Nhật Bản), chỉ ra rằng: "Đầu tư công tích cực của Chính phủ đang hỗ trợ tăng trưởng".

Ngoài ra, Việt Nam dự kiến dành khoảng 1 triệu tỉ đồng (khoảng 38,7 tỷ USD) cho đầu tư công trong cả năm 2026. Hiện nay, hoạt động xây dựng đường sá, sân bay và các công trình hạ tầng khác đang được triển khai trên cả nước.

Hơn nữa, theo Cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam ước đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

Tập đoàn điện tử Đài Loan (Trung Quốc) Foxconn hiện là một trong những doanh nghiệp đang mở rộng sản xuất tại miền Bắc Việt Nam.

Bên cạnh đó, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Việt Nam. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 434,3 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc như Samsung Electronics có nhà máy tại Việt Nam, sản xuất điện thoại thông minh và nhiều thiết bị điện tử khác để xuất khẩu.

Ngược lại, tăng trưởng kinh tế của Indonesia vẫn quanh mức 5%. Theo Nikkei Asia, mặc dù thu hút được vốn FDI vào các ngành như xe điện, nhưng dòng vốn này dường như chưa tạo đủ việc làm và chưa giúp thu nhập của người dân tăng tương xứng. Đồng thời, đồng nội tệ yếu cũng làm chậm đà tăng GDP danh nghĩa của Indonesia khi quy đổi sang USD.

Việt Nam đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD

Đặc biệt, Việt Nam đặt mục tiêu nâng GDP bình quân đầu người lên 8.500 USD vào năm 2030, tương đương với mức hiện nay của Thái Lan. Trong khi đó, GDP thực của Thái Lan chỉ tăng khoảng 2% mỗi năm. Nguyên nhân một phần do gánh nặng nợ hộ gia đình.

Thế nhưng, dự báo của các tổ chức quốc tế về tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn thấp hơn mục tiêu của chính phủ. Cụ thể, trong báo cáo tháng 10/2026, IMF dự báo GDP Việt Nam tăng 8,4% trong năm nay, so với mục tiêu ít nhất 10%.

Trước đó, theo báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á công bố tháng 9/2026, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,8% năm 2026 và 7,6% năm 2027. IMF dự báo mức tăng trưởng năm 2027 của Việt Nam vào khoảng 7,5%.

Theo bà Fujita, Việt Nam cần nỗ lực hướng tới tăng trưởng dài hạn, như phát triển nguồn nhân lực và công nghệ, bên cạnh các khoản đầu tư hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng trong ngắn hạn.