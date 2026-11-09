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Quốc hội làm việc về ngân sách nhà nước và các dự án luật

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Quốc hội làm việc về ngân sách nhà nước và các dự án luật

Trong đầu giờ sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Quốc hội tiếp tục ngày làm việc của Kỳ họp thứ hai. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 9/11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc của Kỳ họp thứ hai (Quốc hội khóa XVI) với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến ngân sách nhà nước và các lĩnh vực xã hội.

Trong phiên làm việc vào đầu giờ sáng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Tiếp theo đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Các đại biểu thảo luận ở hội trường về 04 nội dung: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Tiếp đó là Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Việc xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu quốc hội thảo luận ở hội trường về về 02 dự án: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

PV

Thời báo Ngân hàng

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