Từ 1/1/2027, gia đình có con đang đi học có thể được vay tới 8 triệu đồng/tháng: Điều kiện là gì?

Từ ngày 1/1/2027, một số gia đình có con đang đi học có thể được vay vốn ưu đãi lên tới 8 triệu đồng/tháng mà không cần thế chấp tài sản, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Câu 1: Điều kiện về bậc học để học sinh, sinh viên được vay vốn ưu đãi tới 8 triệu đồng/tháng từ 1/1/2027 là gì?

A. Áp dụng cho học sinh thuộc mọi bậc học từ mầm non đến phổ thông công lập

B. Đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp ✔

C. Đang tham gia các khóa đào tạo nghề ngắn hạn dưới 3 tháng tại địa phương

D. Chỉ áp dụng cho sinh viên theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Giải thích:

Theo Quyết định 50/2026/QĐ-TTg, chính sách vay vốn ưu đãi tới 8.000.000 đồng/tháng áp dụng cho công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn đang học đại học hoặc giáo dục nghề nghiệp. Chính sách này không áp dụng đại trà cho học sinh cấp phổ thông.

Đáp án đúng là: B. Đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Câu 2: Nhóm gia đình nào sau đây đủ điều kiện về hoàn cảnh kinh tế để xét vay vốn học tập theo quy định mới?

A. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình hoặc gặp sự cố tài chính đột xuất ✔

B. Gia đình có con theo học ngành học hot dù thu nhập thuộc nhóm khá giả

C. Gia đình có từ 2 con trở lên đang đồng thời tham gia bậc học phổ thông

D. Mọi hộ gia đình đăng ký thường trú tại các vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Giải thích:

Theo Điều 2 Quyết định 50/2026/QĐ-TTg, đối tượng vay vốn phải là người học mồ côi, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mức sống trung bình hoặc gia đình gặp khó khăn tài chính đột xuất do thiên tai, dịch bệnh, tai nạn. Việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn do UBND cấp xã thực hiện hằng năm.

Đáp án đúng là: A. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình hoặc gặp sự cố tài chính đột xuất

Điều 2 Quyết định 50/2026/QĐ-TTg quy định nhóm đối tượng được vay vốn bao gồm học sinh, sinh viên mồ côi cả cha và mẹ; hoặc có cả cha và mẹ không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định. (Ảnh: VTV)

Câu 3: Người vay có phải thực hiện biện pháp thế chấp tài sản để được phê duyệt khoản vay ưu đãi này hay không?

A. Bắt buộc thế chấp quyền sử dụng đất hoặc tài sản có giá trị tương đương khoản vay

B. Không phải thực hiện bất kỳ biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả tiền vay nào ✔

C. Phải nhờ tối thiểu hai hộ gia đình láng giềng đứng ra bảo lãnh tài chính

D. Phải nộp tiền ký quỹ bảo đảm tại Ngân hàng Chính sách xã hội trước khi giải ngân

Giải thích:

Theo Điều 9 Quyết định 50/2026/QĐ-TTg, khách hàng vay vốn tín dụng học sinh, sinh viên không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay (không cần thế chấp tài sản). Đại diện hộ gia đình hoặc học sinh, sinh viên (trong trường hợp đặc biệt) sẽ trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đáp án đúng là: B. Không phải thực hiện bất kỳ biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả tiền vay nào

Câu 4: Nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi lần đầu tiên của người vay được bắt đầu thực hiện vào thời điểm nào?

A. Ngay khi Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện đợt giải ngân tiền vay đầu tiên

B. Ngay khi học sinh, sinh viên nhận giấy xác nhận hoàn thành xong môn học cuối

C. Sau khi người học kết thúc khóa học (được công nhận tốt nghiệp) đủ 12 tháng ✔

D. Sau khi người học tìm được việc làm chính thức và có hợp đồng lao động

Giải thích:

Theo khoản 2 Điều 6 Quyết định 50/2026/QĐ-TTg, trong thời gian giải ngân, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi. Nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi lần đầu tiên chỉ bắt đầu sau 12 tháng kể từ ngày người học kết thúc khóa học (được công nhận tốt nghiệp).

Đáp án đúng là: C. Sau khi người học kết thúc khóa học (được công nhận tốt nghiệp) đủ 12 tháng

Câu 5: Quy định đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 1/1/2027 về mức vay 8 triệu đồng/tháng xử lý ra sao?

A. Giữ nguyên mức vay cũ theo hợp đồng đã ký và không được áp dụng mức trần mới

B. Được áp dụng mức vay tối đa 8 triệu đồng/tháng cho các khoản giải ngân mới từ 1/1/2027 ✔

C. Phải thanh lý hợp đồng cũ và làm thủ tục nộp hồ sơ xin xét duyệt lại từ đầu

D. Chỉ áp dụng mức vay mới đối với những sinh viên nhập học từ năm thứ nhất

Giải thích:

Theo khoản 3 Điều 15 Quyết định 50/2026/QĐ-TTg, các hợp đồng đã ký trước 1/1/2027 tiếp tục thực hiện theo cam kết ban đầu. Tuy nhiên, mức vay tối đa 8 triệu đồng/tháng vẫn được áp dụng cho các đợt giải ngân mới từ ngày 1/1/2027.

Đáp án đúng là: B. Được áp dụng mức vay tối đa 8 triệu đồng/tháng cho các khoản giải ngân mới từ 1/1/2027