Quy định mới nhất liên quan đến thẻ căn cước trong năm 2027, tất cả người dân cần biết

Độ tuổi nào phải cấp đổi thẻ căn cước vào năm 2027?

Điều 19 Luật Căn cước quy định công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Với công dân Việt Nam dưới 14 tuổi, việc cấp thẻ sẽ thực hiện theo nhu cầu.

Điều 21 Luật Căn cước quy định công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Theo quy định, công dân đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Với quy định nêu trên, trong năm 2027, công dân Việt Nam sinh vào các năm sau sẽ phải đổi thẻ căn cước:

Sinh năm 2013 (đủ 14 tuổi): Bắt buộc làm thủ tục cấp thẻ căn cước lần đầu hoặc đổi thẻ nếu đã có thẻ căn cước trước đó.

Sinh năm 2002 (đủ 25 tuổi): Phải đổi thẻ căn cước, ngoại trừ những người đã đổi thẻ trong vòng 2 năm trước đó (từ năm 2024 trở đi).

Sinh năm 1987 (đủ 40 tuổi): Áp dụng tương tự, phải đổi thẻ nếu chưa thực hiện đổi trong 2 năm gần nhất.

Sinh năm 1967 (đủ 60 tuổi): Phải đổi thẻ căn cước, trừ trường hợp đã đổi từ năm 2024 trở đi. Riêng trường hợp đã cấp hoặc đổi thẻ từ 58 tuổi trở lên sẽ có giá trị sử dụng suốt đời nếu không bị mất hoặc hư hỏng, hoặc có sự thay đổi thông tin.

Ảnh được tạo bởi AI.

Thẻ Căn cước hết hạn, tài khoản ngân hàng có thể bị tạm dừng giao dịch

Về chế tài xử lý vi phạm, Nghị định 282 quy định hành vi không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước có thể bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Ngoài ra, việc sử dụng thẻ Căn cước hết hạn cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi trong các giao dịch dân sự.

Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm rà soát và kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Ảnh được tạo bởi AI.

Để bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và tránh những rủi ro không đáng có, công dân thuộc các trường hợp phải cấp đổi thẻ căn cước cần chủ động thực hiện thủ tục theo quy định.

Hiện Bộ Công an đã triển khai tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công và ứng dụng VNeID, giúp người dân khai báo, đăng ký cấp đổi thuận tiện, nhanh chóng và chính xác.