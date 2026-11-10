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Thông tin về 2 ngày lạnh nhất trong đợt rét đầu tiên

| | Xã hội

Cơ quan khí tượng đã dự báo diễn biến của đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa Đông năm nay.

Miền Bắc rét đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng nay (10/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Bắc Bộ có mưa vài nơi; khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Dự báo từ sáng 10/11 đến đêm 11/11, các khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to và dông; Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Dự báo về 2 ngày lạnh nhất trong đợt rét đầu tiên - Ảnh 1.

Miền Bắc chuyển rét, miền Trung đón đợt mưa lớn diện rộng do tác động của không khí lạnh (Ảnh: Lao động).

Tờ Sức khỏe và Đời sống dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng cho biết, đợt rét này có khả năng kéo dài từ ngày 9-13/11, trong đó hai ngày 9-10/11 có thể là hai ngày rét nhất. Nhiệt độ thấp nhất trong cả đợt rét này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Cảnh báo 8 tỉnh thành có nguy nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Cụ thể, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Dự báo về 2 ngày lạnh nhất trong đợt rét đầu tiên - Ảnh 2.
Dự báo về 2 ngày lạnh nhất trong đợt rét đầu tiên - Ảnh 3.

Ảnh: Cục khí tượng thủy văn.

Theo Duy Anh

Vietnamdaily

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