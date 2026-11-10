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Rất là ngay đây rồi: Miền Bắc chính thức bỏ qua mùa Thu, tiến thẳng đến cái rét co ro

| | Sống

Mới hôm qua còn ăn mặc phong phanh vì trời nóng, vậy mà chỉ sau một đêm, đã phải lục tung tủ đồ tìm áo khoác. Thời tiết Thủ đô đúng là chẳng cho ai kịp trở tay!

Nếu có giải thưởng cho thành phố có màn “quay xe” thời tiết nhanh nhất, Hà Nội chắc chắn phải có một suất đề cử. Bởi mới hôm qua, nhiều người vẫn còn cảm nhận rõ cái nóng oi oi, nhiệt độ có lúc chạm ngưỡng 31 độ C, ra đường vẫn chỉ cần một chiếc áo mỏng là đủ. Thế nhưng chỉ sau một đêm, khung cảnh đã hoàn toàn khác.

Sáng 9/11, không khí lạnh tràn về khiến Hà Nội chuyển rét rõ rệt. Người đi làm, đi học đồng loạt phải thay đổi trang phục, từ áo phông, sơ mi mỏng sang áo khoác, áo len. Có người còn phải lục tung tủ đồ để tìm lại những món đồ mùa đông đã cất đi từ lâu.

Sáng thứ Hai (9/11), Hà Nội đón ngày đầu tuần trong thời tiết mưa lạnh, gió rét (Ảnh: Như Hoàn)

Sự thay đổi chóng mặt này nhanh chóng trở thành chủ đề được dân mạng bàn tán. Trên Threads và Facebook, hàng loạt status hài hước về thời tiết Hà Nội xuất hiện. Nhiều người cho rằng năm nay Thủ đô đã quyết định bỏ qua luôn mùa thu để tiến thẳng đến mùa đông.

Một số bình luận còn hài hước tổng kết thời tiết miền Bắc bằng công thức mới: “Xuân - Hạ - Đông”, bởi mùa thu dường như chỉ vừa kịp xuất hiện đã vội biến mất. Người khác lại cảm thán mùa thu Hà Nội năm nay ngắn đến mức chưa kịp tận hưởng những ngày mặc cardigan, áo khoác mỏng thì đã phải chuẩn bị khăn quàng, áo phao.

Đáng nói, điều khiến nhiều người bất ngờ nhất chính là màn chuyển trạng thái quá nhanh. Hôm qua còn than nóng, hôm nay đã rét co ro. Có người vừa mới giặt giũ, cất hết áo khoác vì nghĩ chưa cần dùng đến, nay lại phải lấy ra ngay lập tức. Đúng là thời tiết Hà Nội chẳng cho ai cơ hội chuẩn bị trước!

Trên các nền tảng MXH, netizen rần rần bày tỏ cảm xúc vì sự thay đổi đột ngột của thời tiết Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, hội yêu mùa đông lại có dịp ăn mừng. Sau những ngày thời tiết nóng lạnh thất thường, cuối cùng cũng đến lúc được diện áo len, uống trà nóng, ăn một bát phở nghi ngút khói và tận hưởng cảm giác trùm chăn thêm vài phút mỗi sáng. Với nhóm này, trời càng lạnh càng có lý do để tận hưởng những thú vui rất riêng của mùa đông Hà Nội.

Tuy nhiên, niềm vui của người thích lạnh cũng là nỗi khổ của hội phải đi làm, đi học từ sáng sớm. Đặc biệt với những ai di chuyển bằng xe máy, vừa mưa vừa lạnh trong giờ cao điểm thực sự là một thử thách. Không ít người chỉ muốn xin phép được ngủ thêm một chút, hoặc ít nhất là có thể làm việc trong chiếc chăn ấm của mình.

Song, không ít người bày tỏ, cái rét này sẽ không kéo dài bao lâu bởi theo dự báo thời tiết, cuối tuần có thể sẽ nóng trở lại. Do đó, dù bị thời tiết “đánh úp” thì nhiều người vẫn tranh thủ tận hưởng không khí se lạnh này.

Những chiếc áo măng-tô, áo nỉ dài tay đã chính thức được sử dụng! (Ảnh: Nhóm PV)

Nhiều người đã tranh thủ tận hưởng không khí lạnh bằng những món ăn nóng hổi, phù hợp với mùa đông (Ảnh chụp màn hình)

Theo Hải My

suckhoe24h

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