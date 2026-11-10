Việt Nam có 1 đại học 70 năm tuổi, quy tụ 756 Thạc sĩ, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư: Là nơi đào tạo các Chủ tịch, Giám đốc đang nắm giữ hàng nghìn tỷ đồng trên sàn chứng khoán Việt

Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) là một trong những cơ sở đào tạo có lịch sử lâu đời trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh tại Việt Nam. Tiền thân của Đại học Kinh tế Quốc dân là Trường Kinh tế Tài chính Trung ương, được thành lập năm 1956. Năm 1964, trường đổi tên thành Đại học Kinh tế Kế hoạch. Đến năm 1985, cơ sở này chính thức mang tên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1386/QĐ-TTg chuyển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trước đó, năm 2023, trường thành lập ba trường thành viên gồm Trường Kinh tế và Quản lý công, Trường Kinh doanh và Trường Công nghệ, hướng tới mô hình đại học đa ngành.

“Tòa nhà thế kỷ” - tên gọi giảng đường A2 của các sinh viên NEU

96% sinh viên có việc làm sau khi ra trường

Theo báo cáo công khai năm 2025, Đại học Kinh tế Quốc dân có 50.583 người học trình độ đại học, 5.204 học viên cao học và 459 nghiên cứu sinh.

Xét theo nhóm ngành, Kinh doanh và quản lý là lĩnh vực có quy mô người học lớn nhất, với 33.150 sinh viên đại học. Tiếp đến là Khoa học xã hội và hành vi với 5.826 người, Pháp luật với 4.951 người.

Đây cũng là những nhóm ngành gắn với thế mạnh đào tạo truyền thống của trường, đồng thời phản ánh nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, tài chính, kinh tế và chính sách.

Sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân trong buổi lễ tốt nghiệp năm 2025. Ảnh: đại học Kinh tế Quốc dân

Về kết quả đào tạo, báo cáo cho biết tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn đạt 96% trong năm 2025, gần tương đương mức 96,1% của năm trước. Tỷ lệ người tốt nghiệp hài lòng tổng thể đạt 90,2%, tăng so với mức 87,2% năm 2024.

Tuy nhiên, tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn của trường giảm từ 57,1% năm 2024 xuống 43,5% trong năm 2025. Đây là chỉ số đáng chú ý bên cạnh những kết quả tích cực về việc làm sau tốt nghiệp.

Quy tụ hơn 750 giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên

Về đội ngũ giảng dạy, năm 2025, trường có 760 giảng viên toàn thời gian. Trong đó, 756 giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ, Tiến sĩ và chức danh Phó Giáo sư, Giáo sư.

Tỷ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ đạt 64,61%, tăng so với mức 63,87% năm 2024. Riêng lĩnh vực Kinh doanh và quản lý có 424 giảng viên, chiếm hơn một nửa tổng số giảng viên toàn thời gian.

Ở hoạt động nghiên cứu khoa học, Đại học Kinh tế Quốc dân ghi nhận 432 công bố trên các hệ thống WoS và Scopus trong năm 2025, tăng so với 282 công bố của năm trước. Số bài báo khoa học được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận, không thuộc danh mục WoS và Scopus, đạt 391 bài.

Cựu sinh viên là những gương mặt doanh nhân tiêu biểu của Việt Nam

Không chỉ thể hiện qua các chỉ số đào tạo và nghiên cứu, dấu ấn của Đại học Kinh tế Quốc dân còn nằm ở mạng lưới cựu sinh viên đang đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp, tập đoàn và tổ chức kinh tế lớn ở Việt Nam.

Trong số này có nhiều doanh nhân nổi tiếng, là những cái tên quen thuộc trong top những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt như ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (sở hữu hơn 45.500 tỷ đồng); ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank (sở hữu 4.285 tỷ đồng); bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch BRG Group, Phó Chủ tịch HĐQT SeaBank (sở hữu 4.284 tỷ đồng); bà Bùi Thị Thanh Hương, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc Dân (sở hữu 926 tỷ đồng)...

Các doanh nhân này theo học những ngành khác nhau tại trường. Ông Trần Đình Long là cựu sinh viên ngành Toán kinh tế, khóa 22; ông Dương Công Minh từng theo học ngành Vật giá, khóa 22; bà Nguyễn Thị Nga là cựu sinh viên ngành Kế hoạch, khóa 19 còn bà Bùi Thị Thanh Hương từng học ngành Kế toán.

Danh sách cựu sinh viên được giới thiệu còn có ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT ABBank, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Geleximco; bà Thái Hương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH; ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch HĐQT Sunhouse; ông Phạm Toàn Vượng, Tổng giám đốc Agribank; ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines; bà Đỗ Vũ Phương Anh, Tổng giám đốc DOJI; ông Nguyễn Thanh Đạm, Chủ tịch Vietlott; ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc May 10; ông Đặng Quốc Chính, Chủ tịch HĐQT Cơ điện Trần Phú...

Ở lĩnh vực đầu tư, logistics và bất động sản, trường giới thiệu ông Ngô Minh Đức, Chủ tịch HĐQT HG Invest; ông Trần Anh Vương, Chủ tịch HĐQT Western Pacific; ông Lê Đức Thuận, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc...