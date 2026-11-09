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Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ nhập viện, hôn mê sâu nghi ngộ độc cá nóc

| | Sống

Sau khi 14 người nhập viện nghi ngộ độc do ăn cá nóc, trong đó 1 người bị hôn mê sâu, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu ngành y tế Lâm Đồng khẩn trương điều tra nguyên nhân, tập trung cứu chữa bệnh nhân và cảnh báo nguy cơ ngộ độc đến người dân.

Ngày 9/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc xảy ra trên địa bàn.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 8/11, đơn vị nhận được thông tin Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp nhận 14 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá nóc.

Các bệnh nhân nhập viện với những triệu chứng như: khó thở, tê tay chân, tê môi, buồn nôn... Đáng chú ý, một trường hợp chuyển biến nặng, rơi vào tình trạng hôn mê sâu, phải đặt nội khí quản để hỗ trợ hô hấp.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận theo dõi sát diễn biến sức khỏe các bệnh nhân, tập trung điều trị tích cực, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng

Trường hợp cần thiết, bệnh viện phải chủ động hội chẩn liên viện, kết nối với các cơ sở y tế tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn, kịp thời xử lý các diễn biến bất thường.

14 người nghi ngộ độc cá nóc ở Lâm Đồng, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra.

Đồng thời, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng phải khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc, làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc; tăng cường theo dõi, giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp tương tự có thể phát sinh

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu ngành y tế địa phương chủ động cập nhật diễn biến vụ việc, thực hiện chế độ báo cáo nhanh và sớm công khai kết quả điều tra để cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng. Đặc biệt tăng cường tuyên truyền về nguy cơ ngộ độc khi sử dụng cá nóc và các loại hải sản có độc tố tự nhiên.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, không ăn các loài động vật hoang dã, hải sản lạ khi chưa rõ nguồn gốc, đặc tính và cách chế biến an toàn.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như tê môi, tê lưỡi, tê tay chân sau khi ăn các loại thực phẩm trên, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Theo Thái Lâm

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