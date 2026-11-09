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Công an đề nghị 523 chủ phương tiện mang biển số sau sớm nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất đầu tháng 11

| | Sống

Trong 7 ngày, từ 26/10 đến 1/11/2026, lực lượng CSGT tại địa phương này đã ghi nhận 523 trường hợp vi phạm tốc độ qua hệ thống camera, đồng thời đề nghị chủ phương tiện chủ động tra cứu và chấp hành xử lý theo quy định.

Trong thời gian từ ngày 26/10 đến ngày 1/11/2026, hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Bắc Ninh đã phát hiện 523 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh, các trường hợp vi phạm được phát hiện thông qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do đơn vị vận hành.

Danh sách phương tiện vi phạm cụ thể như sau:

Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh phát hiện 523 trường hợp vi phạm tốc độ trong thời gian từ ngày 26/10 đến 1/11/2026 (Ảnh: Phòng CSGT Công an Thành phố Bắc Ninh)

Phòng CSGT khuyến nghị chủ phương tiện và người điều khiển xe vi phạm chủ động kiểm tra thông tin, phối hợp thực hiện việc xử lý theo quy định. Người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, quan sát biển báo và chú ý an toàn trong quá trình di chuyển, góp phần hạn chế tai nạn và bảo đảm trật tự giao thông.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt tiền từ 18 triệu đến 20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 20 triệu đến 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe máy và các phương tiện tương tự, mức phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng được áp dụng với các hành vi:

Không đội mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe máy hoặc đội mũ nhưng không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông.

Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ nhưng không cài quai đúng quy cách, trừ các trường hợp được pháp luật quy định, như chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi hoặc áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Để kiểm tra phương tiện có bị ghi nhận vi phạm hay không, người dân có thể tra cứu phạt nguội trực tuyến thông qua website của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) hoặc ứng dụng VNeTraffic.


Theo Hân Ly

Đời sống & Pháp luật

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