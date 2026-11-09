Điều quý giá của tôi là thấy khách hàng được bảo vệ

‏Đó cũng là điều gắn kết hành trình của chị Trần Thị Sen và chị Nguyễn Thị Nở – hai tư vấn viên Prudential Việt Nam đạt danh hiệu MDRT (Million-Dollar Round Table). Với chị Sen, điều quý giá trong hành trình làm nghề là mang sự yên tâm đến cho khách hàng. Với chị Nở, đó là sự kiên trì giúp khách hàng giữ vững điểm tựa tài chính trước những biến cố trong cuộc sống. Hai hành trình khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một giá trị: đồng hành để gìn giữ những điều quý giá của khách hàng.‏

‏Đó cũng là tinh thần của chiến dịch "Cùng bạn gìn giữ điều quý giá" do Prudential Việt Nam triển khai. Trên hành trình ấy, đội ngũ tư vấn viên giữ vai trò quan trọng trong việc thấu hiểu nhu cầu, mang đến giải pháp phù hợp và đồng hành cùng khách hàng, qua đó góp phần hiện thực hóa sứ mệnh mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt.‏

‏Hành trình bắt đầu từ một động lực rất "người": giúp khách hàng yên tâm ‏

‏Trong 6 năm làm nghề, chị Nguyễn Thị Nở đã cùng Prudential Việt Nam xử lý nhiều trường hợp giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Nhưng có lẽ câu chuyện khiến chị nhớ nhất lại bắt đầu từ một hợp đồng bảo hiểm nhỏ.‏

‏Gia đình khách hàng khi ấy có ý định hủy hợp đồng sau khi nghe tư vấn từ một người khác. Hay tin, chị Nở tìm gặp, giải thích và thuyết phục khách hàng tiếp tục duy trì hợp đồng bằng những thông tin thiết thực về giá trị bảo vệ mà gia đình cần khi biến cố xảy ra. Đúng một năm sau, khách hàng không may mắc bệnh hiểm nghèo. Nhờ hợp đồng vẫn còn hiệu lực, khoản quyền lợi được Prudential Việt Nam chi trả kịp thời đã giúp khách hàng có thể yên tâm trang trải phần nào chi phí điều trị.‏

‏Với chị Nở, "mình phải làm việc sâu sắc, kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc". Trải qua 6 năm với công việc, câu chuyện này về sau vẫn làm chị nhớ mãi, bởi nếu ngày đó chị chỉ đơn giản chấp nhận mất một khách hàng thì đồng nghĩa với việc khách hàng đó không còn khoản hỗ trợ khi biến cố xảy đến.‏

‏Sự bền bỉ ấy cũng hiện diện trong hành trình hơn 15 năm của chị Trần Thị Sen đồng hành cùng Prudential Việt Nam, nơi chị cũng đã chứng kiến nhiều thời điểm giải pháp tài chính trở thành điểm tựa cho khách hàng.‏

‏Chính sự yên tâm của khách hàng thông qua những khoảnh khắc được bảo vệ kịp thời từ đó đưa ra lựa chọn gắn bó lâu dài với Prudential Việt Nam đã trở thành động lực để chị Sen và chị Nở kiên trì với công việc tư vấn. ‏

‏Đằng sau danh hiệu MDRT là kỷ luật, thử thách và sự bền bỉ với nghề‏

‏Với chị Sen, kỷ luật thể hiện ở việc kiên trì duy trì các hoạt động chăm sóc khách hàng, chủ động tìm hiểu nhu cầu và chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng cuộc tư vấn. Trước những hoài nghi, sự từ chối hay định kiến về bảo hiểm, chị không nản lòng mà luôn tìm cách giải thích, chia sẻ bằng kiến thức và những dẫn chứng thực tế. Chính sự nhất quán trong từng hành động, cùng tinh thần không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân, đã giúp chị vững vàng theo đuổi nghề và chinh phục mục tiêu MDRT.‏

‏Với chị Nở, thử thách lại nằm ở quỹ thời gian. Công việc chính là bác sĩ khiến thời gian dành cho bảo hiểm khá eo hẹp. Vì vậy, chị lựa chọn kỷ luật với chính mình.‏

‏"Bất cứ lúc nào rảnh, chị đều nghĩ về bảo hiểm và làm bảo hiểm", chị kể. Chị đặt nguyên tắc ngày nào cũng dành thời gian trò chuyện với khách hàng. Theo chị, sự kiên trì và nghiêm túc cũng là cách khách hàng nhìn thấy sự chuyên nghiệp và uy tín của người tư vấn.‏

‏Xuất thân từ ngành y, chị Nở đặc biệt chú trọng kiến thức liên quan đến sức khỏe. Đồng thời, thay vì mở rộng tệp khách hàng tràn lan, chị chọn chăm sóc sâu những người đã đồng hành. Qua thời gian, khi nhu cầu khách hàng thay đổi, chị tiếp tục ngồi lại để tư vấn giải pháp phù hợp hơn.‏

‏Bởi vậy, MDRT không chỉ là kết quả của thành tích ngắn hạn. Đằng sau đó là quá trình duy trì chuẩn mực tư vấn, chăm sóc khách hàng và đồng hành lâu dài với từng hợp đồng, từng gia đình.‏

‏Từ danh hiệu cá nhân đến chuẩn mực được lan tỏa‏

‏Với chị Nở, thành tích và niềm tin của khách hàng không phải hai mục tiêu tách biệt. Người tư vấn cần vừa xây dựng năng lực chuyên môn, vừa tạo đủ niềm tin để khách hàng đồng hành lâu dài.‏

‏Đó cũng là cách MDRT vượt ra ngoài ý nghĩa của một thành tích cá nhân. Khi được duy trì và lan tỏa, những chuẩn mực này trở thành hình mẫu để thế hệ tư vấn viên mới hướng đến. Đó là làm nghề bằng chuyên môn, sự tử tế, trách nhiệm và tư duy lấy khách hàng làm trọng tâm với mục đích cuối cùng là mang yên tâm trọn vẹn đến khách hàng.‏

‏Trong hành trình đó, Prudential Việt Nam hướng tới xây dựng đội ngũ MDRT trẻ, năng động và truyền cảm hứng, góp phần nâng chuẩn nghề tư vấn bảo hiểm và củng cố niềm tin với khách hàng, cùng họ gìn giữ điều quý giá.‏

‏Còn với chị Sen, "điều quý giá" không chỉ là tài sản tích lũy mà còn nằm ở sự chủ động chuẩn bị giải pháp bảo vệ tài chính từ đầu. Chị chọn cách tư vấn đơn giản, dễ hiểu và hướng đến quyền lợi thực tế của từng người. "Với tôi, điều quan trọng không chỉ là giúp khách hàng lựa chọn một giải pháp bảo vệ phù hợp, mà còn là để họ thực sự hiểu giá trị của giải pháp đó và yên tâm khi cần đến." – Chị Sen.‏

‏Từ những câu chuyện ý nghĩa của chị Sen và chị Nở, MDRT không chỉ được nhìn thấy qua một danh hiệu, mà còn qua chuyên môn để tư vấn đúng, kỷ luật để bền bỉ và cam kết đủ dài để đồng hành khi khách hàng cần. Bởi sau những thành tích của sự nghiệp, với người tư vấn, điều đáng quý nhất đôi khi chính là được nhìn thấy những điều quý giá của khách hàng được gìn giữ.‏

‏Về chiến dịch "Cùng bạn gìn giữ điều quý giá"‏

‏Prudential Việt Nam triển khai chiến dịch "Cùng bạn gìn giữ điều quý giá" để làm nổi bật vai trò đồng hành của công ty trong hành trình mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt. Trên hành trình đó, các tư vấn viên chính là một mảnh ghép quan trọng, vì họ là những người sát cánh nhất với khách hàng. Đó cũng chính là động lực để các tư vấn viên có thể đi xa, đi lâu trên hành trình phát triển sự nghiệp.‏

‏Về MDRT‏

‏MDRT (viết tắt của Million-Dollar Round Table - Hiệp hội Bàn tròn Triệu đô) là hiệp hội được thành lập từ năm 1927 dành cho các chuyên gia tư vấn tài chính và bảo hiểm xuất sắc, được công nhận trên toàn cầu, xét duyệt trên các tiêu chí về kết quả kinh doanh và thu nhập cụ thể. Việc đạt và giữ vững danh hiệu MDRT là khát vọng, động lực của nhiều tư vấn viên, đồng thời khẳng định sự chuyên nghiệp và tâm huyết với nghề.‏