Khi bố mẹ vẫn xem bạn là trẻ con, nhưng lại bắt đầu phụ thuộc vào bạn

Trong mắt bố mẹ, bạn vẫn là đứa trẻ cần được nhắc nhở

Có một sự thật khá buồn cười khi bước vào tuổi 30: bạn có thể đang quản lý cả một nhóm nhân sự, tự lo được tiền nhà, tiền xe, thậm chí đã có con, nhưng về đến nhà bố mẹ thì mọi thứ dường như quay lại vạch xuất phát.

Bạn vẫn được nhắc mang áo khoác khi trời trở lạnh, ăn uống đúng giờ, đi đâu cũng phải báo một tiếng. Bố mẹ có thể không hiểu công việc hiện tại của bạn làm gì, không nhớ nổi tên những ứng dụng bạn thường dùng, nhưng lại nhớ rất rõ món ăn nào bạn không thích từ hồi còn bé.

Điều thú vị là trong khi vẫn giữ nguyên cách chăm sóc ấy, bố mẹ đã bắt đầu cần đến bạn trong nhiều chuyện khác. Chiếc điện thoại gặp trục trặc, ứng dụng ngân hàng không đăng nhập được, cần đặt vé máy bay, làm giấy tờ trực tuyến hay tìm một bệnh viện phù hợp để khám bệnh. Những việc trước đây bố mẹ tự xoay xở, giờ đôi khi lại trở thành thứ bạn phải hướng dẫn từng bước.

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Có những cuộc gọi bắt đầu bằng một câu hỏi rất nhỏ về chiếc điện thoại, nhưng kết thúc bằng việc bạn phải kiểm tra giúp một khoản tiền, đặt lịch khám hoặc sắp xếp một chuyến đi. Vai trò của bạn trong gia đình cứ thế thay đổi, đôi khi chẳng có một cột mốc nào báo trước.

Đến lúc bạn phải lo cho những người từng lo mọi thứ cho mình

Khi còn nhỏ, phần lớn những chuyện quan trọng trong gia đình đều do bố mẹ quyết định. Học trường nào, khám ở đâu, mua món đồ gì, đi đâu vào dịp lễ... Bạn có thể đưa ra ý kiến, nhưng người chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn là bố mẹ.

Đến tuổi 30, có những việc bắt đầu được chuyển sang tay bạn. Bố mẹ muốn đi khám nhưng chưa biết nên chọn bệnh viện nào, bạn phải tìm hiểu và đặt lịch. Nhà cần sửa một món đồ, bạn là người liên hệ thợ. Một thủ tục hành chính thay đổi, bạn phải đọc hướng dẫn rồi giải thích lại cho bố mẹ theo cách dễ hiểu hơn.

Những việc ấy không quá lớn nếu nhìn riêng lẻ. Nhưng khi cộng lại, bạn sẽ nhận ra mình đang tham gia vào ngày càng nhiều quyết định trong cuộc sống của bố mẹ. Có lúc còn phải chủ động hỏi han, kiểm tra những điều mà trước đây bố mẹ luôn tự nhớ và tự lo.

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Sự thay đổi này cũng không phải lúc nào diễn ra nhẹ nhàng. Bố mẹ có thể vẫn muốn tự quyết định theo cách của mình, trong khi bạn lại thấy một số lựa chọn cần được cân nhắc kỹ hơn. Bạn muốn bố mẹ đi khám sớm, nhưng bố mẹ cho rằng chưa cần thiết. Bạn muốn hướng dẫn sử dụng một ứng dụng mới, nhưng chỉ sau vài ngày mọi thứ lại trở về như cũ. Có khi bạn đã giải thích rất nhiều lần mà bố mẹ vẫn quên, còn bố mẹ thì cảm thấy con cái đang quá sốt ruột.

Hai thế hệ bắt đầu phải học cách thích nghi với một vai trò mới: người từng chăm sóc và người đang được chăm sóc.

Bạn đã lớn, nhưng bố mẹ cũng đang già đi

Có lẽ điều khiến nhiều người ở tuổi 30s chững lại không nằm ở việc phải giúp bố mẹ thêm vài việc, mà là nhận ra những người từng rất tháo vát trong mắt mình cũng có những giới hạn riêng.

Bố mẹ có thể bắt đầu ngại đi xa một mình, mất nhiều thời gian hơn để làm quen với công nghệ, hay phải cân nhắc sức khỏe trước những chuyến đi dài. Những thay đổi ấy không nhất thiết xuất hiện cùng lúc, cũng không giống nhau ở mọi gia đình. Nhưng khi chúng dần hiện ra, bạn sẽ thấy mình cần quan tâm đến bố mẹ theo một cách chủ động hơn trước.

Chẳng hạn, thay vì chỉ gọi điện hỏi bố mẹ ăn cơm chưa, bạn bắt đầu để ý xem lần gần nhất bố mẹ đi khám là khi nào. Thay vì đợi đến dịp lễ mới về nhà, bạn cố gắng sắp xếp những buổi gặp ngắn hơn nhưng đều đặn. Những việc như lưu lại thông tin bệnh viện, giấy tờ quan trọng, các khoản chi tiêu hay tìm hiểu về bảo hiểm cũng dần trở thành điều cần nghĩ đến.

Đây là lúc nhiều người nhận ra mình đang đứng ở một vị trí khá đặc biệt: vừa phải lo cho cuộc sống riêng, công việc, con cái, vừa bắt đầu trở thành chỗ dựa cho bố mẹ. Có người còn đang trả góp nhà, nuôi con nhỏ, có người làm việc xa nhà hàng trăm cây số. Thời gian và nguồn lực đều có giới hạn, trong khi những việc cần quan tâm lại nhiều hơn.

Vì vậy, chăm sóc bố mẹ không chỉ là chuyện có bao nhiêu tiền để gửi về hay có thể về nhà thường xuyên đến đâu. Đó còn là việc tìm cách sắp xếp để những nhu cầu của bố mẹ được quan tâm trong khả năng thực tế của mình.

Một ngày nào đó, bạn sẽ là người được bố mẹ hỏi ý kiến trước

Điều khá lạ là dù đã bắt đầu dựa vào con cái trong nhiều việc, bố mẹ vẫn có thể rất khó quen với chuyện con mình đã trưởng thành. Họ vẫn muốn biết bạn đi đâu, làm gì, có ăn uống đầy đủ không; đôi khi vẫn đưa ra lời khuyên về công việc, cách nuôi con hay những quyết định mà bạn đã tự cân nhắc rất kỹ.

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Trong khi đó, bạn cũng phải học cách hỗ trợ bố mẹ mà không khiến họ cảm thấy mình đang mất đi quyền tự quyết. Có những chuyện cần bạn đứng ra xử lý, nhưng cũng có những chuyện bố mẹ vẫn muốn tự lựa chọn. Việc tìm hiểu thông tin, đưa ra phương án và cùng bố mẹ quyết định có thể hiệu quả hơn việc vội vàng làm thay tất cả.

Mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái vì thế không đơn giản là một cuộc đổi vai. Bố mẹ vẫn là bố mẹ, vẫn có kinh nghiệm sống, quan điểm và sự tự trọng của riêng mình. Còn bạn dù đã trưởng thành đến đâu, đôi khi vẫn cần một lời khuyên từ gia đình.

Có lẽ tuổi 30s là lúc chúng ta bắt đầu hiểu thêm một phiên bản khác của bố mẹ: không chỉ là những người luôn biết phải làm gì, mà còn là những người đôi khi cần được hướng dẫn, hỗ trợ và hỏi han. Họ vẫn có thể nhắc bạn mang áo khoác trước khi ra khỏi nhà, rồi sau đó gọi điện nhờ bạn đặt giúp một lịch khám.

Và trong cùng một ngày, bạn có thể vừa là đứa con được bố mẹ chăm sóc, vừa là người mà bố mẹ tin cậy để nhờ cậy. Hai vai trò ấy nghe có vẻ trái ngược, nhưng có lẽ lại là một phần rất tự nhiên của hành trình trưởng thành.