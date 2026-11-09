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CSGT đề nghị 426 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Danh sách các phương tiện vi phạm được cơ quan Công an ghi nhận từ ngày 26/10 đến ngày 1/11.

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát thông báo về 426 lượt phương tiện vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Danh sách được ghi nhận từ ngày 26/10 đến ngày 1/11, với 5 lỗi vi phạm được phát hiện.

Cụ thể, qua hệ thống camera giám sát, cơ quan Công an phát hiện 31 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm: 12 phương tiện xe mô tô và 19 phương tiện xe ô tô.

Danh sách cụ thể như sau:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên

Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên ghi nhận 345 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm: 117 phương tiện xe ô tô và 228 phương tiện xe mô tô.

Danh sách cụ thể như sau:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên

Qua hệ thống camera đo, kiểm tra tốc độ tự động, cơ quan Công an đã phát hiện 11 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ, gồm:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên

Qua hệ thống camera giám sát, lực lượng Công an đã phát hiện 08 lượt phương tiện vi phạm lỗi Quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển, gồm:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên

31 lượt phương tiện vi phạm lỗi Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định bị phát hiện vi phạm, gồm các xe có biển số:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên

Tại thông báo, cơ quan Công an cảnh báo, mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định sẽ bị phạt ra sao theo Nghị định 168?

Theo danh sách được Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên công bố lần này, lỗi vi phạm được phát hiện nhiều nhất là người điều khiển xe máy, ô tô chạy quá tốc độ quy định.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định, đối với lỗi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h-dưới 10 km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000-1 triệu đồng. Tuy nhiên, lỗi vi phạm này sẽ không bị trừ điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10 km/h-20 km/h, mức phạt sẽ là 4-6 triệu đồng, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô quá tốc độ quy định trên 20 km/h-35 km/h, tài xế bị phạt từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Xe ô tô vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị xử phạt từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu người điều khiển xe vượt quá tốc độ từ 5-dưới 10 km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10-20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

CSGT đề nghị tất cả chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Giang

Đời sống & Pháp luật

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