Huy động 1.300 người, Việt Nam đang xây tuyến tàu điện nhẹ gần 9.000 tỷ đồng chưa từng có, dự kiến vận hành ngay năm sau

Ngày 19/12/2025, tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc chính thức được khởi công. Đây là tuyến tàu điện nhẹ đầu tiên tại Việt Nam, do Tập đoàn Sun Group đầu tư theo hình thức BOT, với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng.

Tuyến có chiều dài 17,59 km, kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng các khu nghỉ dưỡng, tổ hợp vui chơi giải trí tại Nam đảo. Theo thiết kế, toàn tuyến có 6 nhà ga, gồm khoảng 1,3 km đường trên cao, 14,3 km mặt đất và 2 km đi ngầm.

Hơn 11 km đường ray đã được lắp đặt

Sau gần một năm thi công, tuyến LRT đang bước vào giai đoạn tăng tốc với nhiều hạng mục được triển khai đồng thời. Theo cập nhật mới nhất của Sun Group, công trường duy trì khoảng 1.200-1.300 kỹ sư, công nhân, chia thành 7 mũi thi công.

Đáng chú ý, khối lượng đường ray đã lắp đặt vượt 11 km. Trong tổng số 6 nhà ga, có 4 nhà ga đạt khoảng 60% khối lượng thi công. Đây là bước tiến so với báo cáo cuối tháng 10, khi dự án mới ghi nhận gần 10 km ray được lắp đặt.

Ở các hạng mục kết cấu, hệ thống cọc khoan nhồi tại các hạng mục cầu, hầm đã hoàn thành. Các đơn vị đang tiếp tục thi công kết cấu cầu, hầm và phần thân nhà ga. Riêng hầm nối tuyến từ đường ĐT.975 vào sân bay Phú Quốc đã hoàn thiện kết cấu bê tông cốt thép, chuẩn bị lắp đặt đường ray.

Tuy nhiên, tiến độ dự án chịu áp lực từ điều kiện thi công trên đảo. Nắng nóng, mưa lớn bất chợt và gió biển ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công, vận chuyển vật tư, thiết bị. Mặt bằng được bàn giao thành nhiều đoạn không liên tục cũng khiến các nhà thầu phải phân bổ nhân lực và máy móc trên nhiều khu vực.

Để duy trì tiến độ, công trường tổ chức thi công nhiều ca, tận dụng những khoảng thời gian thời tiết thuận lợi. Một công nhân dự án cho biết việc làm thêm khoảng 10-15 buổi mỗi tháng đã trở thành nhịp làm việc quen thuộc kể từ khi tham gia công trình.

Ảnh: Sun Group

Theo ông Nguyễn Tất Đạt, Chỉ huy trưởng gói thầu cung cấp và lắp đặt đường ray, đến cuối tháng 10/2026, công trường đã lắp đặt hơn 11 km trên tổng khối lượng khoảng 35km ray đơn. Những thanh ray nối tiếp nhau trên nền đường, dần phác họa diện mạo tuyến tàu điện đầu tiên tại Phú Quốc.

Theo kế hoạch, kết cấu hầm và dầm hộp dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026. Công tác lắp đặt đường ray trên toàn tuyến dự kiến hoàn tất vào tháng 2/2027.

Đoàn tàu được phát triển cùng đối tác đường sắt Trung Quốc

Song song với việc xây dựng hạ tầng, Sun Group hợp tác với Công ty TNHH Đầu máy toa xe Đại Liên (CRRC Đại Liên) để phát triển phương tiện cho tuyến LRT Phú Quốc.

Đoàn tàu được thiết kế với một số giải pháp thích ứng điều kiện khí hậu nóng ẩm và môi trường biển đảo. Hệ thống điều hòa không khí biến tần có khả năng theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí để tự động điều chỉnh công suất.

Kính hai lớp giúp hạn chế tác động của nhiệt độ bên ngoài, trong khi vật liệu chống ăn mòn được sử dụng nhằm tăng khả năng thích ứng với môi trường có hơi muối.

Bên cạnh đó, đoàn tàu được bố trí khu vực để hành lý cỡ lớn gần cửa lên xuống, phù hợp với đặc thù vận chuyển khách du lịch giữa sân bay và các khu nghỉ dưỡng.

Về hạ tầng đường ray, tuyến sử dụng khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, loại ray rãnh 60R2 chuyên dụng, chiều cao thân ray 180 mm. Mỗi thanh ray dài 25 m, nặng khoảng 1,5 tấn. Toàn tuyến cần khoảng 2.850 thanh ray, với tổng khối lượng thép hơn 4.200 tấn.

Gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống ray do liên danh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty TNHH Tập đoàn Cục 16 Đường sắt Trung Quốc (CRCC16) thực hiện. Ray được lắp đặt trên cả ba dạng kết cấu gồm đường trên cao, mặt đất và đi ngầm.

Về phương án khai thác, giai đoạn đầu dự kiến đưa vào vận hành 6-10 đoàn tàu, mỗi đoàn gồm 3 toa và sử dụng năng lượng sạch. Quy mô toàn tuyến có thể lên tới 14 đoàn tàu, với năng lực vận chuyển khoảng 4.500 hành khách mỗi giờ.

Phối cảnh dự án (Ảnh: Sun Group)

Để chuẩn bị cho công tác vận hành, Sun Group hợp tác với Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC), đơn vị vận hành tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, trong việc tư vấn tổ chức khai thác, đào tạo nhân sự và phối hợp chạy thử.

Những đoàn tàu đầu tiên dự kiến được đưa về Phú Quốc trong tháng 1-2/2027 để lắp đặt thiết bị. Dự án hướng tới chạy thử vào tháng 7/2027 và khai thác thương mại từ tháng 11/2027.

Khi đi vào hoạt động, tuyến LRT dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đến khu vực trung tâm APEC và các điểm du lịch phía Nam đảo xuống khoảng 20 phút, đồng thời bổ sung phương thức vận tải công cộng cho Phú Quốc.