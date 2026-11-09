“Rặng tre Việt Nam” vươn cao giữa siêu công trình quốc tế, hé lộ diện mạo nhà hát quy mô hàng đầu châu Á

50 cột trụ tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển đang được ốp hoàn thiện ở siêu công trình, dần hiện hình “rặng tre Việt Nam” vươn cao bên bờ biển.

09-11-2026

09-11-2026

09-11-2026