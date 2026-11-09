Hà Nội chuẩn bị tiếp nhận hơn 4.000 ha đất từ Phú Thọ

Hà Nội và Phú Thọ hoàn thiện đề án điều chỉnh địa giới hành chính - Ảnh minh họa

Chính phủ đã thông qua hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP.Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, tạo cơ sở hoàn thiện thủ tục trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét theo thẩm quyền. Theo phương án đề xuất, hơn 4.000 ha đất tự nhiên từ Phú Thọ sẽ được điều chỉnh về Hà Nội, trong đó có địa bàn thuộc Vườn quốc gia Ba Vì.

Ngày 6/11/2026, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 351/NQ-CP về hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo Nghị quyết, Chính phủ quyết nghị thông qua hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 12463/TTr-BNV ngày 31/10/2026.

Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện Tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh địa giới giữa hai địa phương, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình, Đề án và Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ Đề án, các dự thảo nghị quyết và những vấn đề đề xuất, báo cáo; chuẩn bị đầy đủ tài liệu gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, thời hạn. Cơ quan này có trách nhiệm chủ động báo cáo, giải trình, đồng thời kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Nghị quyết số 351/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, 6/11/2026, theo quy định. Việc điều chỉnh địa giới chỉ hoàn tất sau khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Trước đó, cuối tháng 10/2026, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Theo phương án, tổng diện tích đất tự nhiên dự kiến chuyển từ Phú Thọ về Hà Nội là hơn 4.000 ha, thuộc xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn.

Cụ thể, xã Thịnh Minh có hơn 2.170 ha thuộc phạm vi điều chỉnh; xã Lương Sơn có hơn 742 ha, phường Kỳ Sơn có hơn 1.090 ha.

Ở chiều tiếp nhận, hai xã của Hà Nội được bổ sung diện tích đất tự nhiên là Yên Xuân và Ba Vì. Xã Yên Xuân nhận hơn 2.600 ha; xã Ba Vì nhận gần 1.340 ha và 1.057 người từ xã Thịnh Minh. Phần diện tích từ xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh chuyển về xã Yên Xuân không có dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh.

Phương án điều chỉnh ranh giới cấp tỉnh đồng thời thay đổi địa giới một số đơn vị hành chính cấp xã. Số liệu diện tích, dân số, bản đồ và đường địa giới cần được thống nhất để hoàn thiện hồ sơ.

Mục tiêu của việc điều chỉnh là bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ với quản lý Vườn quốc gia Ba Vì; bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường và tổ chức vùng đệm phù hợp với quy hoạch. Đồng thời, phương án phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Sau khi HĐND TP. Hà Nội thông qua nghị quyết cho ý kiến, UBND thành phố được giao tiếp thu ý kiến, chủ trì triển khai nhiệm vụ và phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ Nội vụ cùng các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án. Các bên có trách nhiệm thống nhất số liệu diện tích, dân số, bản đồ, đường địa giới hành chính và hồ sơ theo quy định.

UBND TP. Hà Nội cũng phải chuẩn bị phương án tiếp nhận địa bàn, dân cư, đất đai, rừng, tài sản, công trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước. Việc chuẩn bị nhằm bảo đảm chuyển giao đồng bộ, liên tục. Công tác tổ chức thực hiện chỉ được tiến hành sau khi nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính có hiệu lực.