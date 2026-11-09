Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phường ở Hà Nội lấy ý kiến người dân về quy hoạch dự án xây dựng chợ Kim Liên

| | Bất động sản

Người dân phường Kim Liên có 20 ngày để góp ý về quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng chợ Kim Liên.

UBND phường Kim Liên (Hà Nội) thông báo về việc niêm yết công khai và lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng chợ Kim Liên (số 23 phố Lương Định Của).

Thời hạn lấy ý kiến là 20 ngày, hồ sơ tại trụ sở UBND phường (số 2 ngõ 4B phố Đặng Văn Ngữ), chợ Kim Liên (số 23 phố Lương Định Của) và đăng trên cổng thông tin điện tử phường.

Sơ đồ mặt bằng tầng 1.

Trên hồ sơ, khu đất nghiên cứu rộng 1.800 m², trong đó diện tích lập quy hoạch là 1.473 m². Công trình xây trên khoảng 1.030 m², mật độ 70%, cao 3 tầng và một tum kỹ thuật, một tầng hầm. Tổng sàn nổi hơn 3.000 m². Phần sân, đường và cây xanh trong hàng rào chiếm 443 m².

Tầng hầm dành cho chỗ đỗ xe và các phòng kỹ thuật. Tầng 1 và tầng 2 là không gian bán hàng, các dãy ki-ốt xếp quanh lối đi, có thang bộ lên xuống. Tầng 3 là không gian đa năng rộng khoảng 433 m².

Tầng 1 và tầng 2 là không gian bán hàng.

Công trình có lối vào chính, lối vào phụ, chỗ bán ngoài trời, cây xanh, điểm tập kết chất thải và vị trí cho xe chữa cháy tiếp cận.

Chợ Kim Liên có diện tích khoảng 1.655 m². Đây là chợ dân sinh hạng 3, được đưa vào sử dụng từ năm 1992, chợ gắn bó với hoạt động buôn bán của nhiều thế hệ tiểu thương và nhu cầu mua sắm của người dân trong khu vực.

Chợ Kim Liên nằm trong danh mục cải tạo, nâng cấp chợ trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2026-2030, dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động vào tháng 1/2028.

Trước đó, UBND phường Kim Liên thông báo dừng hoạt động chợ Kim Liên để khắc phục những tồn tại về phòng cháy, chữa cháy, sau khi cơ quan chức năng kiểm tra và xác định các hạn chế về điều kiện an toàn tại khu chợ. Trước thời điểm dừng hoạt động, gần 200 tiểu thương vẫn kinh doanh tại chợ.

Theo Minh Tuệ

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người từng giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam rút khỏi mảng địa ốc, quyết định hạ giá BĐS 50% và bán hết dự án để đi trồng "vàng trắng", chuối và nuôi heo

Người từng giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam rút khỏi mảng địa ốc, quyết định hạ giá BĐS 50% và bán hết dự án để đi trồng "vàng trắng", chuối và nuôi heo Nổi bật

Quốc hội chất vấn 2 bộ trưởng, xem xét điều chỉnh địa giới Hà Nội và Phú Thọ

Quốc hội chất vấn 2 bộ trưởng, xem xét điều chỉnh địa giới Hà Nội và Phú Thọ Nổi bật

Nhà đất giấy tay ở TPHCM: Cơ hội nhận bồi thường 100%?

Nhà đất giấy tay ở TPHCM: Cơ hội nhận bồi thường 100%?

10:59 , 09/11/2026
Công an xác minh người trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m² ở Ninh Bình

Công an xác minh người trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m² ở Ninh Bình

10:59 , 09/11/2026
Miền Tây sắp có cây cầu dây văng 2 tầng hơn 27.000 tỷ đồng, thiết kế đặc biệt với 6 làn cao tốc phía trên, đường sắt bên dưới

Miền Tây sắp có cây cầu dây văng 2 tầng hơn 27.000 tỷ đồng, thiết kế đặc biệt với 6 làn cao tốc phía trên, đường sắt bên dưới

10:44 , 09/11/2026
Sun Group chuẩn bị mở bán hàng trăm căn nhà ở xã hội tại thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam

Sun Group chuẩn bị mở bán hàng trăm căn nhà ở xã hội tại thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam

09:54 , 09/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên