Người dân nhiều lần nhìn thấy sinh vật khổng lồ dài hơn 4m trên đường, đội cứu hộ phát hiện nó nặng 93kg!

Sinh vật khổng lồ liên tục xuất hiện gần khu dân cư

Sinh vật khổng lồ dài hơn 4m bất ngờ xuất hiện trên một con đường gần khu dân cư ở bang Haryana, miền bắc Ấn Độ, khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng. Điều đáng chú ý là đây không phải lần đầu tiên người dân nhìn thấy con vật. Trong những ngày trước đó, nó đã nhiều lần xuất hiện tại khu vực này rồi biến mất, khiến không ít người tò mò về nguồn gốc và kích thước thực sự của sinh vật.

Người dân tại làng Fatehpur, Ấn Độ, nhiều lần phát hiện sinh vật khổng lồ dài hơn 4m xuất hiện trên đường gần khu dân cư. (Ảnh: NDTV)

Theo The Tribune, sự việc được ghi nhận ngày 27/10 tại làng Fatehpur, thuộc huyện Ambala, bang Haryana. Người dân địa phương cho biết họ đã nhiều lần nhìn thấy một con vật có kích thước bất thường xuất hiện trên đường. Tuy nhiên, việc tiếp cận không hề đơn giản bởi thân hình đồ sộ và những chuyển động của nó. Lo ngại nguy hiểm có thể xảy ra, người dân quyết định thông báo cho lực lượng chuyên trách thay vì tự tìm cách bắt giữ.

Thông tin nhanh chóng được chuyển đến Vande Mataram Dal, một tổ chức tình nguyện tham gia các hoạt động cứu hộ động vật tại địa phương. Bharat Singh, người sáng lập tổ chức, cho biết nhóm nhận được tin báo về một sinh vật lớn đang nằm trên đường ở làng Fatehpur. Sau khi trao đổi với cơ quan chức năng, các tình nguyện viên phối hợp cùng lực lượng bảo vệ động vật hoang dã triển khai phương án tiếp cận. Tuy nhiên, ngay khi có mặt tại hiện trường, đội cứu hộ nhận ra công việc trước mắt khó khăn hơn nhiều so với dự tính.

Đội cứu hộ bất ngờ trước kích thước thực sự của con vật

Theo NDTV, sinh vật được phát hiện tại khu vực gần tuyến quốc lộ thuộc Narayangarh, huyện Ambala. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, con vật liên tục phản ứng trước sự xuất hiện của con người, khiến việc kiểm soát trở nên phức tạp. Các thành viên phải phối hợp chặt chẽ, vừa tìm cách khống chế vừa tránh gây thương tích cho con vật. Đặc biệt, kích thước quá lớn khiến việc di chuyển nó khỏi khu vực có người qua lại không thể thực hiện theo cách thông thường.

Con trăn khổng lồ nặng tới 93kg khiến lực lượng cứu hộ phải mất khoảng 2 giờ mới có thể khống chế và đưa đến nơi an toàn. (Ảnh: NDTV)

Đến lúc này, danh tính sinh vật mới được xác định rõ. Đó là một con trăn khổng lồ, dài khoảng 13,5 feet, tương đương hơn 4,1m. Theo Bharat Singh, con vật nặng khoảng 93kg, một con số khiến ngay cả những người có kinh nghiệm cứu hộ cũng gặp nhiều khó khăn. Không chỉ có thân hình dài, trọng lượng lớn khiến việc nâng, giữ và đưa con trăn đến nơi an toàn đòi hỏi sự phối hợp của nhiều người. Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy con vật có thân hình rất lớn so với những người tham gia cứu hộ.

Theo NDTV, quá trình giải cứu kéo dài khoảng hai giờ. Trong thời gian này, lực lượng chức năng phải liên tục điều chỉnh cách tiếp cận do con trăn có những phản ứng mạnh khi bị khống chế. Các tình nguyện viên cố gắng hạn chế những thao tác có thể khiến con vật bị thương, đồng thời bảo đảm an toàn cho những người xung quanh. Sau nhiều nỗ lực, đội cứu hộ cuối cùng cũng kiểm soát được con trăn và đưa nó rời khỏi khu vực đường giao thông.

Hé lộ thông tin bất ngờ sau cuộc giải cứu

Theo NDTV, nhóm cứu hộ cho biết con trăn có thể đã khoảng 30 năm tuổi. Tuy nhiên, đây là nhận định của lực lượng tham gia giải cứu, chưa phải kết quả xác định tuổi bằng phương pháp khoa học. Với chiều dài hơn 4m và cân nặng 93kg, con vật được những người tham gia đánh giá là một trong những trường hợp khó xử lý nhất mà họ từng gặp. Bharat Singh cho biết tổ chức Vande Mataram Dal đã tham gia hơn 1.300 cuộc cứu hộ động vật kể từ khi thành lập vào năm 2012, nhưng trường hợp này vẫn gây ấn tượng đặc biệt.

Sau cuộc giải cứu, con trăn được bàn giao cho cơ quan bảo vệ động vật hoang dã và thả về khu rừng Morni thuộc bang Haryana, Ấn Độ. (Ảnh: NDTV)

Sau khi được đưa khỏi hiện trường, con trăn được bàn giao cho cơ quan bảo vệ động vật hoang dã. Theo The Tribune, lực lượng chức năng sau đó thả con vật về môi trường tự nhiên an toàn, cách xa khu dân cư. NDTV cho biết địa điểm được lựa chọn là khu rừng Morni thuộc huyện Panchkula, bang Haryana. Việc đưa con vật trở lại rừng nhằm hạn chế nguy cơ tiếp xúc với con người, đồng thời giúp nó tiếp tục sinh sống trong môi trường phù hợp.

Trăn là nhóm rắn không có nọc độc, thường săn mồi bằng cách quấn siết. Dù vậy, những cá thể lớn vẫn có thể gây nguy hiểm nếu bị đe dọa hoặc bị người không có chuyên môn tìm cách khống chế. Vì thế, khi phát hiện rắn lớn gần nhà ở hoặc trên đường, người dân nên giữ khoảng cách, không tụ tập quá gần và liên hệ lực lượng cứu hộ động vật hoang dã. Trường hợp sinh vật khổng lồ nặng 93kg tại Ấn Độ cho thấy ngay cả đội cứu hộ có kinh nghiệm cũng cần nhiều thời gian và nhân lực để xử lý an toàn một cuộc chạm trán bất thường.

Theo The Tribune, NDTV, Punjab Kesari