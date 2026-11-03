Máy múc vừa đào đất, sinh vật lạ bất ngờ bò lên khiến nhóm công nhân ở TP.HCM phải báo công an

Một sự việc bất ngờ xảy ra tại công trình xây dựng trên đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP.HCM, khi nhóm công nhân đang sử dụng máy múc để đào đất thì phát hiện một sinh vật lạ bò lên từ khu vực gần bụi cây, giáp kênh nước. Phát hiện này khiến những người có mặt tại công trường chú ý, đặc biệt khi một công nhân tìm cách bắt giữ con vật và gặp sự cố ngoài ý muốn.

Theo báo Thanh Niên, sự việc xảy ra vào sáng ngày 28/10/2026, khi nhóm công nhân thuộc Công ty xây dựng Kiến Phát đang thi công hệ thống cống thoát nước và hạ tầng của một dự án trên đường Mai Chí Thọ.

Ông Võ Văn Môn, Giám đốc Công ty xây dựng Kiến Phát, cho biết trong lúc máy múc đào đất gần khu vực bụi cây ven kênh, một con vật có kích thước khá lớn bất ngờ bò lên. Các công nhân sau đó tìm cách khống chế để tránh con vật di chuyển khỏi khu vực công trình.

Một nam công nhân dùng cây chèn lại rồi trực tiếp dùng tay không bắt giữ. Tuy nhiên, trong quá trình này, người đàn ông bất ngờ bị con vật đớp vào tay, gây chảy máu. May mắn, sức khỏe của công nhân này sau đó vẫn ổn định.

Sau khi bắt được con vật, nhóm công nhân không làm hại mà giữ lại tại công trường. Điều đáng chú ý là những hoa văn đặc biệt trên cơ thể sinh vật này đã khiến ông Môn tò mò về danh tính của nó.

Danh tính sinh vật lạ được hé lộ

Theo ông Môn, con vật được phát hiện tại công trình nặng hơn 3 kg. Nhận thấy những hoa văn khác thường trên thân, ông đã tìm kiếm thông tin trên mạng và phát hiện đây có thể là một loài động vật hoang dã quý hiếm.

Sinh vật lạ nói trên thực chất là một con trăn đất, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Qua hình ảnh, ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An), cũng xác nhận đây là trăn đất.

Trăn đất là loài trăn lớn, có thân hình chắc khỏe, hoa văn đặc trưng và khả năng siết chặt con mồi. Mặc dù không có nọc độc, loài trăn này vẫn có thể gây thương tích khi cắn, đặc biệt nếu bị kích động hoặc cảm thấy bị đe dọa.

Nhận thấy đây là động vật cần được bảo vệ, nhóm công nhân đã thống nhất không giết thịt hay mua bán. Thay vào đó, ông Môn liên hệ báo Thanh Niên để nhờ hỗ trợ kết nối với cơ quan chức năng, sau đó đưa con trăn đến bàn giao cho Công an phường Bình Trưng.

Theo ông Môn, các công nhân đều có ý thức bảo vệ động vật hoang dã nên quyết định bàn giao con vật để được xử lý theo quy định.

Công an tiếp nhận, chuẩn bị chuyển giao cho kiểm lâm

Chiều 28/10, Công an phường Bình Trưng xác nhận đã tiếp nhận con trăn đất do người dân tự nguyện bàn giao.

Đại diện công an phường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của ông Võ Văn Môn và nhóm công nhân khi chủ động bảo vệ động vật hoang dã, thay vì tự ý giết thịt hoặc mua bán con vật.

Cơ quan công an cho biết sẽ phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để chuyển giao con trăn. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chuyên môn sẽ kiểm tra sức khỏe và thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi thả con vật về môi trường tự nhiên theo quy định.

Trăn đất thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại Việt Nam. Việc khai thác, săn bắt, vận chuyển, mua bán hoặc sử dụng trái phép loài động vật này có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Sự việc cũng cho thấy nguy cơ gặp động vật hoang dã khi thi công tại những khu vực có bụi rậm, kênh rạch. Khi phát hiện những con vật không rõ chủng loại, người dân không nên tự ý dùng tay bắt giữ, bởi ngay cả những loài không có nọc độc cũng có thể gây thương tích.

Theo Thanh Niên, NBCA