Hai ngày liên tiếp đào trúng sinh vật khổng lồ dài hơn 2 m, nhóm công nhân phải gọi lực lượng cứu hộ

Sinh vật khổng lồ bất ngờ xuất hiện tại một công trường ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), khiến nhóm công nhân đang đào đất phải lập tức dừng công việc. Kích thước khác thường của con vật khiến những người có mặt không dám tùy tiện tiếp cận.

Theo Xiamen Daily ngày 22/10/2026, sự việc xảy ra tại công trường dự án đô thị sinh thái Quy Sơn, thuộc quận Hải Thương. Trong lúc khai phá đất, các công nhân bất ngờ phát hiện một sinh vật có thân hình dài và to lớn đang ẩn mình tại khu vực thi công.

Ông Trần, đại diện đơn vị thi công, cho biết thân con vật to tương đương bắp chân người trưởng thành, chiều dài ước tính hơn 2 m. Trước tình huống này, ban quản lý công trường quyết định tạm dừng công việc và liên hệ lực lượng cứu hộ động vật hoang dã.

Công nhân phát hiện sinh vật khổng lồ, hôm sau lại gặp chuyện bất ngờ

Ngay sau khi nhận được thông tin, đội cứu hộ động vật hoang dã thuộc lực lượng bảo vệ tài nguyên rừng quận Hải Thương nhanh chóng có mặt. Những người làm nhiệm vụ sử dụng thiết bị chuyên dụng để tiếp cận, đưa con vật ra khỏi khu vực thi công, bảo đảm an toàn cho công nhân.

Tưởng rằng sự việc đã kết thúc, nhóm công nhân tiếp tục công việc như thường lệ. Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, một tình huống gần như tương tự lại xảy ra.

Theo The Paper, trong lúc tiếp tục khai phá đất, công nhân bất ngờ phát hiện thêm một sinh vật khổng lồ khác có hình dáng tương tự, kích thước cũng lớn không kém cá thể đầu tiên.

Việc liên tiếp bắt gặp hai sinh vật to lớn tại cùng một công trường khiến những người có mặt vô cùng ngạc nhiên. Nhóm công nhân tiếp tục liên hệ lực lượng cứu hộ thay vì tự tìm cách xử lý.

Một thành viên đội cứu hộ họ Tạ cho biết hai người phải phối hợp đưa con vật vào túi chuyên dụng, sau đó cùng khiêng lên xe để vận chuyển. Sinh vật được bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương để kiểm tra sức khỏe và bố trí nơi chăm sóc phù hợp.

Đáng chú ý, khi tiến hành kiểm tra hai cá thể, lực lượng chức năng phát hiện chúng không chỉ thuộc cùng một loài mà còn có giới tính khác nhau.

Danh tính sinh vật khổng lồ khiến nhiều người bất ngờ

Hai sinh vật được phát hiện tại công trường thực chất đều là trăn Miến Điện, tên khoa học Python bivittatus, một trong những loài trăn có kích thước lớn trên thế giới.

Cả hai con trăn đều dài hơn 2 m, mỗi con nặng khoảng 15 kg. Kết quả kiểm tra cho thấy một con đực và một con cái. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận chúng có phải một cặp đang trong mùa sinh sản hay không.

Trăn Miến Điện phân bố tự nhiên tại nhiều khu vực ở Nam Á và Đông Nam Á, thường sinh sống ở những nơi có thảm thực vật rậm rạp, gần nguồn nước hoặc thuận lợi cho việc ẩn náu.

Loài trăn này có cơ thể lớn, nhiều cơ bắp cùng những mảng hoa văn màu nâu sẫm xen kẽ màu nhạt. Theo The Paper, trăn Miến Điện có thể đạt chiều dài khoảng 7 m và trọng lượng tới 91 kg, dù đây là kích thước đặc biệt lớn, không phổ biến ở mọi cá thể.

Khác với các loài rắn độc, trăn Miến Điện không có nọc độc. Chúng săn mồi bằng cách quấn chặt cơ thể quanh con mồi, cản trở tuần hoàn máu trước khi nuốt. Dù vậy, những con trăn lớn vẫn có thể gây nguy hiểm nếu bị kích động hoặc bắt giữ không đúng cách.

Tại Trung Quốc, trăn Miến Điện thuộc danh mục động vật hoang dã được bảo vệ cấp quốc gia hạng II. Sau khi được đưa về nơi chăm sóc, hai cá thể đã trải qua nhiều ngày theo dõi sức khỏe.

Kết quả cho thấy cả hai không có dấu hiệu thương tích hoặc bệnh tật đáng lo ngại. Sau đó, chúng được đưa tới khu vực rừng núi có thảm thực vật phong phú, xa nơi dân cư sinh sống và thả về tự nhiên.

Người dân cần làm gì khi gặp sinh vật khổng lồ?

Không chỉ tại Hạ Môn, một số địa phương khác ở tỉnh Phúc Kiến cũng ghi nhận rắn xuất hiện gần khu dân cư trong tháng 10/2026.

Theo iFeng ngày 22/10, tại huyện La Nguyên thuộc thành phố Phúc Châu, một người dân bất ngờ giẫm phải rắn trong nhà. Con vật sau đó trốn gần cầu thang, khiến gia đình phải gọi cảnh sát và lực lượng cứu hộ đến xử lý.

Các cơ quan cứu hộ khuyến cáo người dân khi phát hiện rắn lớn hoặc động vật hoang dã chưa xác định được mức độ nguy hiểm cần giữ khoảng cách an toàn, không tự ý tiếp cận, kích động hay tìm cách bắt giữ. Thay vào đó, nên thông báo cho lực lượng chức năng hoặc đơn vị cứu hộ chuyên trách.

Sự xuất hiện liên tiếp của hai sinh vật khổng lồ tại cùng một công trường chỉ trong hai ngày đã trở thành câu chuyện hy hữu. May mắn, cả nhóm công nhân lẫn hai con trăn đều an toàn, trong khi những cá thể hoang dã được trở lại môi trường sống tự nhiên.

Theo Xiamen Daily, The Paper, iFeng