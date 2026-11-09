8 cách giữ tiền dễ đến mức ai cũng làm được

Không cần đọc sách tài chính hay tải thêm ứng dụng quản lý chi tiêu, nhiều cách giữ tiền hiệu quả thực ra đã được nhắc đi nhắc lại từ lâu. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta có đủ kiên trì để biến những điều đơn giản ấy thành thói quen hay không.

1. Có tiền lương là để dành một khoản trước

Đừng đợi đến cuối tháng mới xem còn dư bao nhiêu để tiết kiệm. Khi ấy, tiền nhà, ăn uống, mua sắm và những cuộc hẹn có thể đã chiếm gần hết thu nhập.

Một cách dễ thực hiện hơn là trích riêng một khoản ngay khi nhận lương sau đó mới tính toán phần còn lại cho các nhu cầu khác. Số tiền không cần quá lớn, quan trọng là duy trì đều đặn và phù hợp với thu nhập của mình.

2. Muốn mua gì thì ghi ra, đừng vội xuống tiền

Một món đồ vừa mắt, một chiếc áo đang giảm giá hay món đồ gia dụng được quảng cáo hấp dẫn đều có thể khiến chúng ta muốn mua ngay. Nhưng cảm giác thích ở thời điểm nhìn thấy chưa chắc còn nguyên sau vài ngày.

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Thay vì thanh toán ngay, hãy ghi món đồ đó vào danh sách và chờ thêm 1-2 ngày. Nếu sau khoảng thời gian ấy bạn vẫn thấy cần, đồng thời khoản tiền nằm trong ngân sách, hãy cân nhắc mua. Cách này đặc biệt hữu ích với những món đồ không nằm trong kế hoạch ban đầu.

3. Đi siêu thị thì nên có danh sách trước

Đi mua vài món nhưng lúc về lại có thêm cả túi đồ là chuyện khá quen thuộc. Những quầy hàng bắt mắt, chương trình khuyến mãi hay món ăn chưa từng thử đều có thể khiến giỏ hàng nhiều lên lúc nào không hay.

Một danh sách những thứ cần mua sẽ giúp bạn tập trung hơn, nhất là khi mua thực phẩm và đồ dùng gia đình. Trước khi đi, hãy kiểm tra tủ lạnh, tủ bếp để tránh mua trùng những món vẫn còn ở nhà.

4. Đừng mua đồ chỉ vì đang được giảm giá

Một chiếc áo giảm 50%, một món đồ mua hai tặng một hay mã giảm giá sắp hết hạn đều tạo cảm giác cần tranh thủ. Nhưng nếu ban đầu bạn không có nhu cầu, việc mua thêm vẫn là một khoản chi.

Hãy thử tự hỏi mình có mua món đồ này nếu nó không được giảm giá hay không. Nếu câu trả lời là không, có lẽ bạn đang bị hấp dẫn bởi ưu đãi nhiều hơn là chính sản phẩm.

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5. Đồ còn dùng tốt thì cứ tiếp tục dùng

Điện thoại vẫn hoạt động ổn, chiếc túi chưa hỏng, đồ gia dụng vẫn đáp ứng nhu cầu... nhưng mẫu mới xuất hiện lại khiến bạn muốn đổi.

Thay đồ khi chúng đã cũ, hỏng hoặc không còn phù hợp là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu món đồ hiện tại vẫn sử dụng tốt, việc mua mới chỉ vì muốn bắt kịp xu hướng có thể khiến bạn tốn một khoản chưa thực sự cần thiết.

6. Đừng để những khoản tiền nhỏ trôi qua mà không để ý

Một ly cà phê, phí giao hàng, vài lần gọi xe hay những món đồ ăn vặt có thể không đáng kể nếu nhìn riêng lẻ. Nhưng khi lặp lại thường xuyên, chúng có thể chiếm một phần đáng kể trong ngân sách hàng tháng.

Không cần phải cắt bỏ tất cả những khoản chi này. Bạn chỉ cần để ý tần suất và tổng số tiền đã bỏ ra, từ đó nhận ra khoản nào thực sự đáng giữ lại, khoản nào có thể giảm bớt.

7. Có đồ hỏng thì thử sửa trước khi mua mới

Một chiếc ghế lung lay, chiếc quạt chạy yếu hay một món đồ gia dụng gặp trục trặc chưa chắc đã cần thay ngay. Nếu lỗi nhỏ và chi phí sửa chữa hợp lý, việc sửa lại có thể tiết kiệm hơn mua mới.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa món đồ nào cũng nên cố giữ. Với thiết bị đã quá cũ, sửa nhiều lần hoặc tiềm ẩn rủi ro khi sử dụng, thay mới có thể là lựa chọn hợp lý hơn.

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8. Cuối tháng dành vài phút xem tiền đã đi đâu

Không ít người chỉ thực sự chú ý đến tài khoản khi số dư gần chạm đáy. Trong khi đó, việc nhìn lại các khoản đã chi có thể giúp phát hiện những khoản tiền đang âm thầm bị tiêu đi mỗi tháng.

Bạn có thể kiểm tra lịch sử giao dịch ngân hàng, ví điện tử hoặc ghi chú những khoản tiền mặt đã dùng. Chỉ cần xem lại tiền ăn uống, mua sắm, đi lại và các dịch vụ đăng ký định kỳ, bạn đã có thêm cơ sở để điều chỉnh ngân sách tháng sau.

Những cách giữ tiền này chẳng có gì mới, thậm chí nhiều người đã nghe từ rất lâu. Nhưng giữa vô số lựa chọn mua sắm và những khoản chi phát sinh mỗi ngày, duy trì được vài thói quen tưởng đơn giản ấy đôi khi lại là điều tạo nên khác biệt.