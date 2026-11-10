Tất cả người dân có xe máy chú ý thông báo mới nhất từ công an

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến người nước ngoài, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản.

Ảnh minh hoạ/Nguồn: Công an Quảng Ninh.

Cụ thể, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 6/10, tại Km15+400 đường bao biển Cẩm Phả - Hạ Long, thuộc khu 1, phường Quang Hanh, 2 du khách quốc tịch Myanmar điều khiển xe mô tô di chuyển theo hướng Quang Hanh đi Hà Tu. Trong quá trình di chuyển, xe mô tô đâm vào vỉa hè gây tai nạn. Hậu quả, cả hai người tử vong, phương tiện bị hư hỏng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an thành phố khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện, các tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, tham quan, du lịch trên địa bàn nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam về trật tự, an toàn giao thông.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê mô tô, xe máy cần nâng cao trách nhiệm trong quá trình tiếp nhận và giao phương tiện cho khách thuê, đặc biệt là khách nước ngoài.

Trước khi giao xe, chủ cơ sở hoặc người trực tiếp giao phương tiện cần kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe và xác định người thuê có đủ điều kiện điều khiển loại phương tiện dự kiến thuê theo quy định của pháp luật Việt Nam hay không.

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Bên cạnh đó, các cơ sở cho thuê phương tiện cần chủ động hướng dẫn, nhắc nhở khách thuê, nhất là người nước ngoài, về các quy định của pháp luật Việt Nam khi tham gia giao thông; không vì lợi nhuận trước mắt mà bỏ qua việc kiểm tra điều kiện của người thuê.

Để phòng ngừa tai nạn và vi phạm pháp luật, Công an thành phố đề nghị các cơ sở cho thuê phương tiện thực hiện nghiêm việc kiểm tra điều kiện của người thuê trước khi giao xe; các tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở; người nước ngoài nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Việt Nam khi tham gia giao thông.

Theo Công an TP Quảng Ninh